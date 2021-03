El aplaudido zasca de Anitta a los comentarios machistas de Arcángel: "Esta soy yo mostrando mi culo en mi Instagram"

"Esta soy yo, mostrando mi culo en mi Instagram", así ha comenzado Anitta su denuncia frente a los comentarios machistas de su compañero de profesión, el cantante de reguetón Arcángel.

La cantante brasileña le ha puesto los puntos sobre las íes al reguetonero y ha compartido en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece mostrando sus nalgas junto a un texto en el que defiende el feminismo tan sólo un día después del Día Internacional del la Mujer: "¿Puedes tu utilizar culos de mujeres en tus vídeos y ponerle letras explícitas para obtener views, pero al mismo tiempo decir que las mujeres que muestran SUS PROPRIOS CULOS en sus redes sociales no merecen respeto ? Estoy confundida".

Anitta ha respondido así a la polémica historia de Instagram que ha publicado Arcángel en la que se puede leer cómo manda una indirecta a una mujer con la que tiene un conflicto personal, tal y como han confirmado más tarde tanto Anitta como Arcángel: "Quieres que te respeten como mujer bla bla bla pero te pasas enseñando el cu** en las redes sociales ¡por likes! Las mujeres que se comportan se distinguen y se catalogan como damas! "

"Feliz día de las mujeres. Que merecen respeto con o sin culos a fuera. Sea en tu Instagram o en vídeos musicales de hombres que creen que deben existir mujeres de un tipo para explotarlas en lo que les conviene y mujeres de otro tipo para que sea tuya", cerraba Anitta su denuncia al machismo que impera en la industria musical y, sobre todo, del género del reguetón. Y como broche, dejaba de seguir al reguetonero en redes sociales.

LAS DISCULPAS DE ARCÁNGEL

Después de esto Arcángel ha publicado en redes sociales una disculpa pero solo para aquellas "mujeres trabajadoras, finas y serias que se hayan podido sentir ofendidas" y ha lamentado que la brasileña se lo haya tomado como una ofensa personal cuando no iba dirigido hacia ella: "Anitta yo te adoro, no hay mayor fanático de tus nalgas que yo. Si pudiera darle like con la boca yo se lo daba", ha sido la forma en la que el reguetonero ha querido hacer las paces con la cantante.

ANITTA LUCHA CONTRA LA INDUSTRIA MACHISTA

Mientras se encontraba en una paradisiaca playa de República Dominicana, Anitta ha querido explicar a través de Instagram Stories que ha tenido una larga y "respetuosa" conversación telefónica con Arcángel. Aunque sigue pensando que este debe aprender y cambiar alguna de sus actitudes, lo ha visto con buena predisposición y, por ello, ha decidido volver a seguirlo en redes.

La cantante considera que nadie aprende sabiendo y que se nos ha inculcado el machismo desde que somos pequeños, por lo que siempre estamos a tiempo de aprender y desterrar este tipo de conductas de nuestro día a día.

Anitta le ha explicado a Arcángel que este tipo de indirectas afectan a todos sus seguidores, ya que se trata de una persona influyente y con repercusión. Además, ha hecho hincapié en su discurso contra la aceptación de este tipo de conductas por parte de la industria musical: "Yo no quiero depender de un hombre para que mi canción sea un hit ni tener novio o marido para ser respetada como cantante o como empresaria. Ustedes, los hombres, lo cantan, lo hacen en la vida y tienen respeto igualmente. Cantan que "estar soltera está de moda" pero luego si la vemos en la vida real viviendo la vida, está mal, ahí no".

La brasileña ha afirmado que no siente miedo al decir lo que piensa porque considera que si no actúa de esa forma nunca podrán cambiar las cosas. Y, por si fuera poco, ha amenazado con stalkear y exponer a todo aquel que que le de la razón a los comentarios machistas de Arcángel.

RESIDENTE Y SU GALERÍA DE TRASEROS

Residente también ha querido pronunciarse y defender la postura de Anitta frente a los comentarios machistas de Arcángel. El rapero puertorriqueño ha dicho que si tuviera las nalgas de la brasileña o las de Don Omar las estaría enseñando todo el día: "Tengamos el culo que tengamos podemos enseñarlo porque eso no nos define como hombres o como mujeres", ha dicho Residente, que ha pedido a todos aquellos seguidores que quieran enseñar su trasero que le envíen fotos para publicarlas en su cuenta de Instagram.