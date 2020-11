Ariana Grande carga contra los tiktokers que celebran fiestas en plena pandemia

Ariana Grande tiene algo que decir sobre la celebración de fiestas en mitad de una pandemia.

La cantante se encuentra promocionando su nuevo disco, 'Positions' y en una conversación en Zach Sang Show, donde ha hablado sobre lo que supone para ella su pelo real, ha opinado sobre los famosos que salen mientras sigue habiendo contagios.

En concreto se ha referido a las fiestas que se han celebrado por Halloween. Para Grande esta es su época favorita del año y le da pena tener que perderse las celebraciones, sin embargo no entiende cómo hay gente que hace caso omiso de la pandemia: "De todas las cosas que podríamos haber hecho, ¿no podríamos habernos quedado en casa unas semanas más como todos los demás países que estaban bien, y son mejores que nosotros?"

Ariana Grande ha señalado a las personas que acuden a Saddle Ranch: “¿Teníamos que ir al maldito Saddle Ranch tanto que no podíamos esperar a que pasara la mortal pandemia? ¿Todos necesitábamos ponernos nuestras botas de vaquera y montar un toro mecánico tan mal? ¿Todos necesitábamos tanto el puesto de Instagram?"

Este es un lugar que frecuentan habitualmente las estrellas de TikTok. Por ejemplo, la última cita de Griffin Johnson y Dixie D’Amelio iba a tener lugar allí, por ejemplo.

Los paparazzis han querido conocer la opinión de la tiktoker y Dixie D’Amelio le ha dado la razón a la cantante de ‘God is a women’ “No sé realmente qué pensar. Quiero decir, ella tiene razón. Tiene razón, sí. Es una reina, la amo".

Precisamente en Saddle Ranch han celebrado la noche más terrorífica del año Addison Rae y Bryce Hall, disfrazados de Harley Quinn y El Joker, donde les hemos podido ver dándose un beso que confirma su reconciliación.

Sin embargo, Addison ha negado haber acudido: “Entiendo que diga eso, es normal. Yo desde luego no he estado yendo. He intentado quedarme en casa haciendo ejercicio. He estado haciendo mucho ejercicio y preparándome para mi peli"

Miley Cyrus ha mandado también una indirecta. Mientras algunos de sus colegas, como Justin Bieber, se encontraban de fiesta en el cumpleaños/fiesta de Halloween de Kendall Jenner, ella ha preferido dar ejemplo a sus seguidores publicando un story en el que se la puede ver leyendo un libro en la cama: “Mi perfecto Halloweve [sic]. Manteneos a salvo”