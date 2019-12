El saludo inconfundible de "¿Qué pasa chavales? ¿Todo bien, todo correcto? Y yo que me alegro" va a tener en breve un significado diferente para su protagonista. AuronPlay se acerca imparable a los 20 millones de suscriptores en YouTube, y el creador de contenido se ha querido adelantar a la inevitable cifra con una celebración por adelantado.

"He decidido subirlo ya porque tiene todo el sentido hacerlo en estas épocas de Navidad, de felicidad", dice al comienzo del vídeo. Y se embarca en una de sus locas aventuras fuera de la habitación desde la que estamos acostumbrados a verle...

No es ni mucho menos la primera vez que sale de su 'plató' habitual, y fue precisamente Flooxer quien le convenció para hacer 'Fuera de mi cuarto', una serie que nos cuenta las historias más humanas de la gente con la que ha coincidido o ha influido en su vida. Y ya de paso, también sale a hacer comentarios y reseñas de restaurantes, entre otros contenidos exclusivos para esta plataforma.

Parece que en la vida del youtuber los temas que toca van por rachas, como cuando le dio por comentar con su sarcasmo habitual las creaciones más locas de TikTok. La verdad es que con su toque personal, hasta los vídeos más respetables se ven desde otro punto de vista...

¿Qué me dices de salir de refilón en el último videoclip de Leticia Sabater? ¿Y te acuerdas cuando se metió en líos con el presidente del FC Barcelona? Lo que no le pase a él, no le pasa a nadie.

Últimamente se ha sumado a la moda de Karmaland, la serie más random donde se ha encontrado con la élite de los youtubers: ElRubius, WillyRex Lolito, Alexby... un buen montón de nombres top en unos contenidos que solo siguen una norma: ser siempre cachondos. AuronPlay participa de esa locura desde su canal secundario, Auron, y no deja de sumar seguidores también desde esa vertiente.

Aunque lleva desde 2006 en YouTube, ha sido este año cuando le ha llegado uno de sus mayores éxitos: un repaso de memes propios con el que lleva más de 17 millones de reproducciones.

En total, suma 2.500 millones de vídeos vistos solo en esta plataforma, pero con libros, series, colaboraciones y proyectos personales, AuronPlay se ha ganado no un hueco, sino un hangar enorme en la historia de YouTube. "Y yo que me alegro", que diría él mismo.