BLACKPINK revoluciona las redes con una actuación de 'Pretty Savage' explosiva

BLACKPINK ha causado furor en las redes sociales con una actuación de lo más explosiva de 'Pretty Savage', una de las canciones incluidas en su primer disco 'THE ALBUM'.

Las chicas han participado (por videollamada) en el programa 'The Late Late Show' presentado por James Corden para hacer promoción sobre su concierto online, que se celebrará el próximo 31 de enero y que podrá verse a través de YouTube.

Además de revelar algunas cosas sobre ellas como qué tipo de rituales tienen antes de subirse al escenario y explicar que realizan un peculiar choque de manos con desgana, Rosé, Lisa, Jennie y Jisoo han realizado una actuación que ha dejado sin palabras a sus seguidores.

Esta sirve como un pequeño aperitivo para que los BLINKS vean todo lo que les espera con YG Palm Stage – 2020 BLACKPINK: The Show, su concierto online. Una actuación que ha contado con un impresionante despliegue de medios, como viene siendo habitual en el mundo del K-pop.

Esto no ha hecho más que aumentar el hype de sus seguidores, que no ven el momento de que llegue el próximo domingo para disfrutar por fin del concierto de las chicas en el que cantaran por primera vez los ocho temas de su primer disco.

Según ha explicado Jisoo para la revista Rolling Stone, las chicas cantarán todas las canciones del álbum al completo, entre las que se encuentra 'Pretty Savage', 'Ice Cream' junto a Selena Gomez o 'How You Like That', así como otros de sus grandes éxitos. En total, los fans de BLACKPINK podrán disfrutar de entre 15 y 20 temas sobre el escenario. Entre ellos se encuentra el nuevo solo de Rosé, tal y como ha confirmado la discográfica YG Entertainment.

Estas han sido algunas de las reacciones de los BLINKS al ver el derroche de poderío de las chicas de la banda de pop coreano: