Bryce Hall monta una multitudinaria fiesta con strippers por su cumpleaños en plena pandemia

Bryce Hall ha celebrado su 21 cumpleaños por todo lo alto. El tiktoker ha dado la bienvenida a la edad legal para comprar alcohol en Estados Unidos con una multitudinaria fiesta en la mansión de Bell Air donde residen los miembros de Sway House.

Al menos un centenar de personas asistieron a la fiesta, entre ellas personalidades de TikTok y las redes sociales como su amigo Josh Richards, Avani Gregg, Olivia Ponton, Anthony Reeves o Tayler Holder. En las imágenes que algunos de los invitados compartieron a través de sus cuentas se puede observar como las estancias de la mansión se encontraban abarrotadas, tanto el interior como el exterior.

El tuitero Def Noodles se ha encargado de recopilar en un hilo todas las historias de la fiesta que demuestran que durante su celebración no se respetaron las distancias de seguridad y que no hay rastro de mascarillas por ninguna parte.

Alrededor de las cuatro de la madrugada, la Policía de Los Ángeles intervino y clausuró la fiesta por violar las normas establecidas por el Estado de California para la prevención de la COVID-19. Los encuentros sociales están prohibidos en California y todo aquel que asista a uno debe hacerse la prueba del coronavirus y aislarse durante 14 días aunque el resultado del test sea negativo.

El gobierno de California considera como reuniones todos aquellos "encuentros u otros eventos que reúnen a personas de múltiples hogares al mismo tiempo para una experiencia compartida o de grupo en una sola sala, espacio o lugar como un auditorio, un estadio, una gran sala de conferencias, un salón de reuniones u otro espacio interior o exterior", ya que "representan un peligro especialmente alto de transmisión y propagación de COVID-19".

El desfase

La polémica no se ciñe solo a haberse saltado las normas de higiene y seguridad. Bryce Hall fue sorprendido por sus amigos con la aparición de varios strippers (tanto hombres como mujeres). En los vídeos se puede ver como estos bailarines realizan su espectáculo y bailan en ropa interior alrededor de la estrella de TikTok mientras el público los observa. Las strippers que se subían encima de Hall si llevaban mascarilla.

Reacciones

Bryce Hall no ha querido hacer declaraciones a The Hollywood Fix sobre la fiesta mientras que otros tiktokers como Madi y Cynthia lo justifican aludiendo a que era 'su 21 cumpleaños'. Por otra parte, Dixie D'Amelio condena la fiesta diciendo que "todo el mundo tiene que pensar más en las otras personas porque si no te afecta a ti afectará a otros".

No es la primera fiesta que se realiza por parte de tiktokers y demás influencers, por lo que, según comenta el portal Dexerto, las autoridades de California se estarían pensado castigar a estas casas de tiktokers con cortes de agua y de luz como medidas preventivas.