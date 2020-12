Cantantes que han dado positivo en coronavirus este 2020

Este 2020 ha estado marcado por la COVID-19. Y ni siquiera algunos de los artistas más destacados del panorama musical tanto internacional como español se han escapado de esta enfermedad. Estos son algunos de los cantantes que han dado positivo en coronavirus este año:

Karol G

La noticia de su contagio se filtró a mediados de julio. La cantante de 'Tusa', el himno que nos acompañó durante el confinamiento, habló en un directo de Instagram para confirmar la noticia y reconoció que no había querido hacerlo público para que sus padres, que se encontraban lejos, no se preocuparan por ella. El cantante Anuel AA, su pareja, dio negativo y tuvieron que pasar el periodo de aislamiento separados: "Fue súper difícil, súper doloroso, pero, en realidad, ya estoy saliendo de él. Hoy me hice la prueba, la que espero que esté ya negativa". Además, mandaba un mensaje de concienciación a sus seguidores: "Solo les puedo decir que se cuiden, que es una realidad, que es fuerte, que sentimos miedo".

J. Balvin

Un mensaje parecido al de Karol G fue el que quiso transmitir J. Balvin también a sus fans en el discurso de los Premios Juventud 2020. Fue aquí donde reveló que había dado positivo y que había pasado unos momentos muy malos con mucho miedo: "Han sido días muy difíciles y muy complicados. A veces uno piensa que no le va a tocar y a mí me tocó. Y me tocó bien duro. Envío un mensaje a todos los que me siguen y a toda la juventud: que se cuiden, que esto no se piensen que es ningún chiste. El virus como tal sí existe y es bien peligroso".

C. Tangana

El madrileño se contagió hace dos meses. La noticia de su positivo le pilló mientras se encontraba en reposo debido a una fisura y un esguince, además de coincidir con el estreno de 'Demasiadas Mujeres', el primer single del que será su próximo disco. Pudimos ver al cantante completamente recuperado tanto de COVID-19 como de la fisura en el directo con Ibai en Twitch donde presentó el segundo adelanto del disco.

Amaia Romero

La cantante navarra dio la noticia a través de su cuenta oficial de Twitter debido a motivos profesionales. Tuvo que suspender un concierto hasta dos veces. La primera vez por un positivo entre uno de los miembros de su equipo y la segunda tras haber dado positivo ella misma. Amaia afirmaba encontrarse bien pero reconocía que le apenaba mucho no poder encontrarse con su público.

Bad Bunny

El conejo malo no se ha pronunciado al respecto pero gracias a su agencia de representación hemos podido saber que su ausencia a la gala de los American Music Awards 2020. Al igual que a C. Tangana, la noticia del positivo le ha coincidido con el estreno de su último disco 'EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO', el tercero que publica en un mismo año.

Aitana Ocaña

La joven cantante acaba de hacer pública la noticia. Aitana se ha contagiado de coronavirus, lo que ha provocado que tenga que faltar a sus compromisos profesionales como el concierto en el que iba a participar este próximo fin de semana: " ¡Tranquilidad! estoy fenomenal, ya solo me quedan 3 díitas para completar la cuarentena! (estaré a tope para el disco) lo siento un montón", ha explicado a través de Twitter.