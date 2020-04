Chen de EXO está de enhorabuena. El cantante de K-pop ha sido padre por primera vez de una niña, según el medio de noticias coreano Financial News.

Según esto, la mujer de Chen abría dado a luz este miércoles 29 de abril en la Clínica de Obstetricia y Ginecología en Cheongdam-dong, Gangnam-gu de Seúl. Horas más tarde, una fuente cercana a la discográfica, SM Entertainment ha confirmado que efectivamente había nacido el bebé y que se trataba de una niña sana.

Con este nacimiento se confirman los rumores de embarazo que se dieron hace unos meses cuando el cantante anunció por sorpresa, mediante una carta, que había encontrado a alguien muy especial con quien no quería perder más el tiempo y había decidido casarse:

"Tengo novia y quiero pasar el resto de mi vida con ella. Estaba preocupado y desconcertado sobre las situaciones que podría provocar como resultado de esta decisión, pero he estado discutiéndolo con mi agencia y el resto de los miembros porque quería anunciar las noticias al menos un poco antes para que no os sorprendiera de golpe.

Entonces, una bendición vino a mi camino. También me sorprende, ya que no puedo hacer lo que había planeado con la organización y los miembros, pero esta bendición me ha dado más fuerza. No podía perder más tiempo pensando cuándo o cómo debería anunciar esto, por lo que me he armado de coraje", escribió Jongdae a modo de comunicado.

El enlace se llevó a cabo con máxima discreción debido a que la novia no es una personalidad famosa y a su deseo de mantenerlo todo en la más absoluta intimidad, tal y como se transmitió desde SM Entertainment.

La decisión de Chen de casarse y ser padre generó mucha polémica, ya que se trata de un tema tabú en Corea e incluso hubo quienes pidieron que abandonara EXO. El cantante tuvo incluso que pedir perdón a los fans que se habían sentido heridos al enterarse de que tenía novia, la que ahora se ha convertido en su actual esposa y madre de su hija.

A pesar de eso, muchos son los que se sienten orgullosos de que Jongdae haya dado la cara y están celebrando que su primer hijo haya venido al mundo.