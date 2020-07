Andy Pleasants es un chico de 20 años con Síndrome de Goldenhar. Esto quiere decir que Andy nació con diversas malformaciones en el cráneo, una asimetría en el rostro, con problemas de capacidad auditiva entre otras afecciones.

Pero la historia de Andy no es una historia triste, sino todo lo contrario, se trata de un ejemplo de superación. Este joven estadounidense utiliza su cuenta de TikTok para dar más visibilidad a las personas con discapacidad. En concreto, Pleasants usa su cuenta en esta red social de una forma muy original. En lugar de hacer mímica con los audios disponibles o bailes pegadizos, Andy enseña lengua de signos a sus más de 150.000 seguidores en esta red social.

El tiktoker no se queda únicamente en realizar este tipo de contenido didáctico sino que también realiza escenas de humor, parodias como 'The deaf Jedi' o su contenido más popular: las covers en lengua de signos. Aquí en España tenemos también un ejemplo de ello: la cantante Rozalén ha sido pionera en contar en su banda no sólo con músicos sino también con una intérprete de lengua de signos para que sus conciertos sean inclusivos y su música pueda llegar a personas incapaces de escucharlas.

Andy Pleasants se hizo famosos en Internet precisamente gracias a este tipo de covers. El joven se puso en contacto con su grupo favorito, Twenty One Pilots, y les pidió que si podía subirse al escenario a cantar con ellos:

"Hola mi nombre es Andy Pleasants, tengo 16 años y soy sordo/deficiente auditivo, lo que significa que puedo oír bastante bien con mis audífonos. No puedo hablar, pero hablo con fluidez el lenguaje de signos americano (ASL), y tengo un canal en YouTube llamado Andy Signs donde hago covers de canciones en ASL. Sé que es de último minuto y me disculpo por adelantado, pero hace poco se me ocurrió esta idea.

"Voy a ir a mi primer concierto de Twenty One Pilots mañana en Toronto. Me pongo en contacto con ustedes hoy para preguntarles si sería posible que yo pudiera interpretar / realizar una sola interpretación en lenguaje de señas de cualquier canción que prefieran en vivo con la banda como se realizan durante el espectáculo en el escenario. Muchos de mis covers en mi canal son en realidad de 'Twenty One Pilots'."

"Significaría mucho no sólo para mí, sino también para la comunidad de sordos y discapacitados, así como para todos los fans, poder entender y tener una experiencia completa de las letras y canciones. Es difícil explicar cómo son mis covers, pero muestran las emociones y significados de las canciones, lo cual es genial, especialmente con canciones tan profundas y significativas como las de Twenty One Pilots", les escribió en un post de Facebook adjuntando un enlace a una de sus versiones.

Los cantantes lo vieron y no dudaron en subirlo a el escenario.