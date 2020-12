Los creadores de contenido de TikTok que más han brillado en 2020

Charli D'Amelio es la reina absoluta de TikTok y, por el momento, nadie amenaza la permanencia en el trono de la bailarina, que acaba de conseguir 100 millones de seguidores. La joven es la usuaria con más seguidores de la red social y se encuentra en número uno del ranking de creadores de contenido de Estados Unidos que se han postulado como 'estrellas revelación'.

Un ranking en el que nos encontramos sorpresas porque 'crecimiento' no tiene por que ir ligado de mayor cantidad de seguidores ni por estar mejor pagado. De ser así Addison Rae y Dixie D'Amelio estarían dentro del podio junto a Charli. Sin embargo, Rae no entra si quiera en el top 3 y no hay ni rastro de Dixie, quizá porque esta ha centrado su creatividad en generar canciones en vez de contenido en redes.

El plata es para Tabitha Brown, que se define en su biografía como "la madre favorita del mundo", y que se ha hecho un hueco en la red social gracias a sus suculentas y exóticas recetas de cocina entre las que se encuentran platos típicos de la cocina africana y veganas.

El bronce se lo lleva Bella Poarch que ha conseguido que uno de sus vídeos sea el más visto de toda la red social en el mundo con más de 500 millones de visualizaciones.

El puesto número cuatro es para Devon Rodríguez un artista que se ha dado a conocer por sus retratos a gente desconocida en el metro.

En quinto lugar se encuentra Wisdom Kaye, nombrado por la revista Vogue como el chico que mejor viste de todo TikTok. Y así es, se ha dado a conocer gracias a compartir sus exquisitos looks.

Los vídeos de Hyram son todo lo que necesitas para aprender a lavarte la cara correctamente y tener una rutina de limpieza facial para un piel sana y luminosa.

En la séptima posición encontramos por fin a Addison Rae, que se aferra al Top 10 de creadores de contenido de TikTok que crecen dentro de la plataforma a pesar de estar diversificando su talento en productos de cosmética y su faceta como actriz.

Michael Lee. Seguro que te suena más como justmaiko y por sus coreos en las escaleras mecánicas acompañado de sus peques y hasta sus colaboraciones con Jason Derulo.

Chriselle Lim se define como una madre rica. Es una influencer de moda con ropa de diseño y demás lujos que cuenta hasta con una muñeca Barbie propia y que explica que todo lo que tiene lo ha conseguido con su esfuerzo y no por casarse con un marido rico como especulaban algunos de sus seguidores.

Noah Beck, cuñado de Charli D'Amelio, cierra el Top 10 de los creadores de contenidos emergentes y es que su popularidad se ha incrementado en apenas unos pocos meses.