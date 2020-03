Todavía se desconoce cuánto dinero va a costar recuperar la normalidad cuando todo el jaleo del coronavirus se pase, pero tiene pinta de que va a ser muchísimo. Por eso la generosidad de la gente empieza a cobrar un sentido más que simbólico.

En el panorama streamer, Ibai Llanos marcó un ejemplo el finde pasado cuando consiguió reunir a grandes figuras del deporte. Fue para continuar la liga de fútbol, contaba con la aprobación de la competición oficial y participaron 18 futbolistas de primera división, además de algunos de los mejores comentaristas de España.

Ibai no llega al millón de suscriptores en YouTube, donde ElRubius es un titán internacional. Por eso dejó caer en Twitter que estaba pensando en hacer un stream solidario, aunque sin dar detalles de lo que tiene en la cabeza.

La encuesta que publicó se llevaba un 90 por ciento de votos a favor, e incluía la promesa de que si alcanzan su objetivo de recaudación (50.000 euros, dijo en su directo de Twitch) reventaría su casa de Karmaland.

La cantidad de dinero no parece muy alta teniendo en cuenta el alcance de Rubius, lo que nos hace pensar que el youtuber no está muy contento con su domicilio virtual. De hecho no podían faltar las teorías conspirativas, cogidas siempre con pinzas…

Muchos fans han visto en la promesa de Rubius un posible abandono al estilo Lolito, que esta semana se convertía en el foco de actualidad de Minecraft por decir que no volvería a jugar en el vecindario de los youtubers.

Con los detalles más básicos por anunciar, habrá que estar atentos a las redes sociales para saber si al final se celebra hoy, quiénes van a participar y cuál será el contenido del stream. Todos detalles secundarios si consigue juntar un montón de pasta para luchar contra las consecuencias que está teniendo el coronavirus.