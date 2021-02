La emotiva sorpresa de Marta Díaz a Sergio Reguilón después de dos meses sin verse

Marta Díaz ha decidido sorprender a su chico, Sergio Reguilón, con una inesperada visita. La influencer y el futbolista llevaban más de un mes sin verse, por lo que Marta ha decidido tomar cartas en el asunto y adelantar su viaje a Londres.

La youtuber ha reconocido que se encontraba muy nerviosa, tanto como para tener el estómago revuelto y llevar tres días durmiendo mal. "Ya va siendo hora", ha dicho Díaz al comienzo del último vídeo que ha subido a su canal, un "vídeo extremadamente especial", donde relata todo su viaje para encontrarse con Reguilón y por pasar San Valentín juntos.

Según ha contado Marta Díaz, su chico no paraba de decirle que fuera lo antes posible porque llevaban mucho tiempo sin verse y la necesitaba. Sin embargo, la joven le ha echado una pequeña mentirijilla diciéndole que tenía mucho trabajo que hacer en Madrid y que le era imposible, alargando así la agonía de su chico para que no se oliera nada.

Sin embargo, antes de montarse en el avión, Marta se ha dejado todo el contenido preparado: desde los vídeos de YouTube hasta las fotos que tiene que subir. Además, ha adelantado a sus seguidores que tiene pensadas muchas ideas que cree que les van a gustar y que consisten en mostrar más cómo es su día a día en Londres junto al futbolista para que los conozcan más.

Marta está prácticamente instalada en la capital británica. Muestra de ello es que no le ha hecho falta llevar con ella más maleta que una mochila con el ordenador, las cámaras y un par de bañadores. Y es que según cuenta en el vídeo, tiene tanta ropa allí que no le hacía falta llevarse nada más.

Para que la sorpresa fuera aún mayor, Marta le ha dicho a Reguilón que iba a salir de casa y que no llevaba batería en el teléfono y, además, se ha compinchado con un colega de su chico para que le abriera la puerta de la vivienda y así no tener que llamar al timbre.

"Estoy muy agobiada, tengo mucho miedo, por favor que vaya todo bien", se la escucha decir justo cuando entra por la puerta de la casa. Una vez que ha entrado en el domicilio, Marta se dirige hacia una de las habitaciones y tras llamar a la puerta, se encuentra a Reguilón tirado en el sofá viendo la tele.

El joven no daba crédito a que su novia estuviera delante de él pero en seguida se ha levantado para darle un cariñoso abrazo. Después de los primeros momentos de la emoción de verse tras tanto tiempo separados, Marta le ha dicho a su chico que lo ve "más cambiado, más mayor". El futbolista lo ha achacado a que no iba afeitado y la influencer le ha dicho que no parecía él.