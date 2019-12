El drama se está cebando últimamente con la industria coreana del entretenimiento. A los terribles acontecimientos de las últimas semanas se suma hoy el fallecimiento de Cha In Ha, un actor de 27 años que estaba abriéndose camino en televisión. Llevaba desde 2017 apareciendo en este medio, y debutó con la agencia de talentos Surprise U.

Acababa de estrenar la serie 'Love with flaws', y su actual agencia de representación ha sido la encargada de confirma la noticia. Ha sido en un comunicado de prensa a varios medios coreanos como Naver, que han transcrito la sorpresa y algunos detalles del suceso que comentan desde la empresa Fantagio:

"Estamos devastados por tener que daros estas noticias tan desafortunadas. El 3 de diciembre Cha In Ha nos dejó para siempre. Se nos rompe el corazón con este hecho y todavía nos cuesta creerlo. Pedimos encarecidamente que no se extiendan rumores sobre este triste hecho por respeto a su familia, que está sufriendo una gran tristeza. Por su deseo, el funeral se celebrará de forma privada, y expresamos nuestras más sinceras condolencias".

Nacido en 1992, Cha debutó en 2017 con el cortometraje 'You, deep inside me', y fue el protagonista de 'Miss Independent Jieun 2' y las series 'Degree of Love', 'Wok of Love' y 'The Banker'. Su último trabajo se empezó a emitir la semana pasada, el 27 de noviembre. Era a través de la cadena MBC, y aparte del drama televisivo, 'Love with flaws' estaba viviendo un particular culebrón público por acusaciones de infidelidad entre varios de los actores protagonistas, que estaban casados.

Según informan los medios coreanos antes citados, la policía dice estar investigando las causas de la muerte, y no se descarta ninguna teoría por el momento. La última publicación en Instagram de Cha In Ha decía en un tono solemne "Atención, mirad lo que viene", una despedida que también ha levantado las sospechas entre los seguidores de la serie.