Una de las plataformas musicales más populares del mundo ha llegado a donde está gracias a varios motivos: su catálogo casi infinito de autores, su accesibilidad desde diversos dispositivos y el descubrimiento que hace de nuevos artistas gracias a los hábitos de sus usuarios. Hablamos de Spotify, un servicio de suscripción que sin embargo no es infalible en las sugerencias que hace.

Varios tuiteros se quejaban en redes de que entre las recomendaciones que la app hace automáticamente los fines de semana había una de Drako El Príncipe, un artista dominicano de reguetón. ¿El motivo? Pues que el cantante ha subido la canción a varios lugares indicando que se trata de una colaboración con Rosalía.

Se trata de una trampa que pocas veces supera los filtros de plataformas como Spotify, Deezer o Tidal, pero en las tres se ha colado el fallo dando por buena la colaboración entre ambos.

La mala intención parece ir por partida triple, porque la canción se llama 'Mia' (igual que la colaboración entre Bad Bunny y Drake) y por si fuera poco no incluye ni una sola voz femenina en los dos minutos que dura la canción.

El autor de esta canción tuvo en el pasado un éxito moderado con dos canciones que se acercan el medio millón de reproducciones: 'Yo tengo un maldito flow' y 'Culpables', pero no tiene a día de hoy la relevancia que se le supone a las estrellas de la constelación Rosalía.

Las recomendaciones musicales de Spotify no las hacen personas, sino un algoritmo que sugiere a miles de personas qué música podría gustarles. Es por eso por lo que se ha colado este tremendo fake en la lista de los viernes de Spotify, conocida como 'New Music Friday'. A ningún ser humano se le hubiera escapado que esto no tiene nada que ver con el flamenco fusión que hace Rosalía.

Drako parece tener cierta obsesión con la artista catalana, ya que una de sus canciones tiene un verso que dice "el drako los pone a bailar flamenco como Rosalía", frase que algunos de sus seguidores popularizaron brevemente en Twitter.