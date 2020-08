La hermana de Rosalía habla sobre su experiencia como madre soltera

Pilar Vila Tobella, 'la Pili', como la llama su hermana Rosalía, no tiene reparos en publicar sus pensamientos a través de las redes sociales.

Bajo el nombre de Daikyri o Lil Mochi y haciendo muchas alusiones al anime, la estilista de Rosalía cuenta con más de 30.000 seguidores en Twitter. Ha sido precisamente en esta red social, que últimamente actualizaba poco, donde se ha sincerado sobre su experiencia como madre soltera.

Pili se quedó embarazada siendo muy joven y decidió aceptar el desafío que supone criar a un hijo sola. Ahora, a sus treinta años ha reconocido que no ha sido una tarea fácil. "Las madres solteras saben que tienen mi corazón", ha escrito en inglés la hermana de la reina del Tra-trá.

Daikyri se ha puesto en el papel de hija y ha pedido que se valore el trabajo de las madres, que sacrifican su cuerpo para dar vida: "Agradece a tu madre que te llevó dentro y su cuerpo cuidó al tuyo".

Después de esto ha reflexionado desde la perspectiva de una madre diciendo que en su caso, ella no quiere gratitud sino sentirse orgullosa de haber criado a un buen hijo: "Y si tu madre te crió sola solo comentar que no es fácil. No espero agradecimiento alguno porque las madres somos así (el anterior tweet es como hija). Lo único que quiero es un día decir crié a un hombre pero a uno de los buenos".

Un tweet que ha contado con el apoyo de sus seguidores y de Rosalía. La cantante le ha dado 'me gusta' para demostrar que comparte el pensamiento de su hermana.

La cantante se encuentra lejos de su familia, a la que no ha visto desde hace meses debido al coronavirus. La catalana ha reconocido que le gustaría poder disfrutar durante estas vacaciones de las playas de la Costa Brava . Si la artista cambiara las playas del Caribe por las del mediterráneo, podría reunirse con sus