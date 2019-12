- Aries. Cuando a alguien de este signo le tocan las narices, pueden ser muy impulsivos y tomar malas decisiones. No le pidas a un Aries que te eche un cable cuando está de mal humor, podría acabar en desastre. Y si tú eres de ese signo, en situaciones de estrés acuérdate de respirar antes de contestar.

- Tauro. La personalidad de los nacidos entre el 20 de abril y el 20 de mayo no cambia mucho cuando están de mal humor: simplemente se intensifica. Son obstinados como buen toro, y tendrás la misma dificultad en intentar pararlos si se empeñan en hacer o decir algo.

- Géminis. Lo de las dos caras va más allá de ser un simple símbolo, ya que en el horóscopo se traduce en tener algunos extremos dentro del estado de ánimo. Por un lado, pueden ser comprensivos y solidarios, por el otro, críticos y atosigarte para que tomes una decisión.

horoscopo | getty

- Cáncer. De nuevo la simbología juega un papel fundamental: un cangrejo se retira del campo de batalla cuando no le apetece tener un enfrentamiento. Y cuando está de buen humor, sus apéndices le sirven como metafóricas castañuelas. En el caso de las personas, eso se ve claro con la dirección ascendente o descendiente de la comisura de los labios.

- Leo. Malas noticias para los leones o los que tengan que domarlos: esta semana pinta que los nacidos bajo este signo van a ser unos "drama queens". No te lo tomes a mal si eres uno de ellos, pero lo que tú interpretas como liberador para otros puede ser arrogante. Así que cuidadito con el rugido.

- Virgo. Lo contrario a Leo esta semana se lo llevan los nacidos entre agosto y septiembre. Las risas y el cachondeo están de su lado, porque por alguna razón esta semana saben llevar las cosas con una sonrisa en los labios y un temazo musical en el corazón. Júntate a ellos, es contagioso.

- Libra. Un signo que esta semana es más marionetista que de costumbre, capaz de mover los hilos desde la discreción para hacer que otros se adapten a su estado de ánimo. Si es bueno, es genial, si es negativo... ¡huye!

Horóscopo | Getty

- Escorpio. Muchos puntos en común esta semana con los Tauro: obcecados, decididos, imparables... pero por motivos más alegres al menos. La seguridad en sí mismos hace que le den un poco igual las circunstancias actuales, saben que superarán los momentos malos. Un ejemplo, vamos.

- Sagitario. Lo mejor de ellos es que cuando están a malas, no se les nota, se lo guardan. Saben argumentar y gestionar la mala leche, pero en las distancias cortas o convivencias prolongadas puede que se les acaba la paciencia y de una voz o una palabrota no te libras. No se lo tengas en cuenta, que bastante llevan por dentro.

- Capricornio. Encabritados como su símbolo, son los que dicen que salen de tranquis y acaban desnudos en la fuente de su barrio. Un gustazo compartir momentos de risas con gente así, pero quizá no tan gracioso si eres un Capricornio y compruebas que de vez en cuando se te va la olla. Esta semana puede ser una de esas, así que ojo.

Nunca sabes por dónde te llegarán las sorpresas | Needpix

- Acuario. A los de este signo les encanta estar cerca de otras personas y ayudar en lo que puedan, si bien las cosas cambian cuando están de mal humor. Puede que algún encontronazo les altere esta semana, así que mejor ir concienciado de que su naturaleza tolerante no va a ser tan amistosa en los próximos días.

- Piscis. Ay, Piscis Piscis, ¿para qué te lías tanto el finde? Llegando agotado al lunes lo único que haces es aumentar tus posibilidades de conflicto, y nada bueno puede salir de ahí. Al menos la sonrisa de habértelo pasado genial estos últimos días compensa el dolor de cabeza que te van a dar los disgustillos que se avecinan. Piensa que no queda nada para Navidad, y que la rutina entonces es mucho más relajada.