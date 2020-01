- Aries. Poner a gente en un pedestal no es buena idea, porque si piensas que es infalible te defraudará cuando no llegue a cumplir lo que esperabas de ella. Todos somos humanos, así que céntrate en el carácter interior de cada uno y asegúrate de que lees correctamente sus intenciones.

- Tauro. En las relaciones personales siempre hay dos versiones de la misma historia, y además ambas pueden tener razón. Es cuestión de cómo interpretes los hechos y cómo estos te afectan, por lo que no seas egoísta y piensa que tus actos también tienen consecuencia para los demás.

- Géminis. La excusa del nuevo año está muy bien para hacer borrón y cuenta nueva, pero ten en cuenta que solo podrás utilizarla una vez en 2020. Los nacidos bajo este signo tienen fama de empezar de cero a menudo, y eso puede no ser saludable en algunas situaciones, porque del pasado siempre se aprende.

- Cáncer. Si no lo has probado nunca, intenta alguna vez comenzar el día con un pequeño momento de meditación que te permita afrontar lo que tienes por delante con calma. No necesitarás más de cinco minutos en tranquilidad para saber tratar mejor a los demás, y eso repercutirá positivamente en tu estado de ánimo.

- Leo. Esta semana es muy posible que estés en una situación en la que tengas la certeza de tener razón frente a otra persona que carece de argumentos, pero no se lo pases por la cara e intenta tener una actitud justa. De lo contrario, tu equilibrio emocional corre peligro.

- Virgo. El guerrero que oculta tu alma está dispuesto a hacer lo que sea por las personas que quieres. No te pases de fogosidad y recuerda que lo más apreciado por los demás no es tu instinto protector, sino el amor que sabes darles.

- Libra. Nada en lo que interviene el amor es una tarea superficial, por lo que si te encuentras con alguien en apuros esta semana vas a ser un hombro en el que llorar idóneo. Piensa que en el futuro tú también vas a necesitar desahogarte, y ese signo de generosidad hará que te sea más fácil encontrarlo.

- Escorpio. No dejes que la negatividad que te rodea esta semana haga mella en lo que por naturaleza es un alma divertida y comprometida como la tuya. Eso no significa que te aísles de los demás, sino que te vendría bien saber controlar la influencia que tienen sobre ti.

- Sagitario. Siempre aprendiendo, los nacidos bajo este signo saben que la experiencia es un grado. Tómate las dificultades de esta semana como momentos de los que puedes sacar “currículum emocional”, y cuando el destino pegue fuerte, estarás mejor preparado.

- Capricornio. Llega una semana de confusión y no saber qué hacer frente a algunos temas, así que deja que tu intuición sea la que te guíe en la toma de decisiones. Y si te equivocas, pues pelillos a la mar, lo importante es ser sincero con uno mismo.

- Acuario. Cuando no tengas seguro qué está pasando por la cabeza de alguien que te preocupa, no temas en preguntar. El interés siempre es bien recibido, a todos nos gusta hablar de nosotros mismos, y un compañero que te apoya es un tesoro de valor incalculable.

- Piscis. Las señales de tu corazón son contradictorias, y mucho nos tememos que vas a tener que dejar pasar el tiempo hasta que se vuelvan claras como el agua clara. Cuando sean temas delicados, esperar hasta tener una idea es la mejor solución, aunque a otras personas les toque estar pendientes.