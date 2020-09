Ibai Llanos, confinado por tener contacto con positivos por COVID-19

Ibai Llanos podría tener coronavirus. El creador de contenido de G2 les ha explicado a sus seguidores que ha estado en contacto con dos positivos por COVID-19 y que tiene que quedarse en casa confinado sin poder cumplir con sus compromisos profesionales.

El vasco de 25 años tenía previsto un viaje a Madrid para estrenarse como colaborador en un programa de televisión: "La vida tiene ciertos caprichos y el capricho que ha tenido es que quizá tengo la COVID-19", así ha comenzado explicando su posible contagio a través de Instagram Stories.

"El tema es que he estado con dos personas que han tenido COVID, he estado en contacto con personas que lo tienen ahora mismo, una de ellas es una persona que trabaja en esta casa y otra es un compañero de trabajo con quien tuve que ir a un rodaje la semana pasada. Aunque tomes las medidas adecuadas y vayas a la zona de trabajo todo preparado pues, bueno, el chaval venía ya con la COVID-19 y yo he estado en contacto con él", ha relatado el caster.

Llanos ha contado que por el momento no tiene síntomas y que está a la espera de los resultados de la PCR para que le confirmen sin tiene COVID-19 o no: "Si no doy negativo pondré en el título del streaming: streamer con COVID-19 juega al 'Among Us' y mata a todos".

Ibai ha explicado que aunque de negativo va a tener que estar encerrado en casa durante dos semanas, algo que dice que no le va a influir mucho en el día a día de su vida: "No salgo de casa en mi vida habitual, me influye poco, sinceramente. Salgo un día a la semana a cenar como mucho y si no salgo a cenar es que no salgo de casa. Vivo confinado".

Algunas personas le han comentado que no tiene por qué guardar cuarentena si da negativo, por lo que al igual que concienció sobre las mascarillas, Ibai ha querido aclarar que él sigue las recomendaciones sanitarias que le han dado los profesionales: "Yo sigo las indicaciones que me ha dado la señora médica. Son, por precaución, dos semanas en casa desde que tuve el contacto con el contagiado por COVID-19".

Para pasar el rato, además de realizar streamings le ha pedido a sus fans que le recomienden "un satisfyer para hombres".

A pesar de las bromas el líder de la G2 House ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a sus seguidores y recordarles que esto le puede pasar a cualquiera: "Ahora en serio, cero drama. estamos toda la casa confinada. Estamos bastante bien en general, mañana o pasado sabremos si tenemos la COVID-19 o no, así que bueno cosas que pasan. Al final vas a trabajar a un sitio, una de las personas con la que trabajas da positivo, tú has estado en contacto con él. En contacto me refiero en la misma zona, en el mismo espacio, no que hayas follado con él, pero me entendéis. Había un hombre que ha dado positivo en COVID y tú has estado cerca".