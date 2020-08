El importante mensaje de Willyrex después de anunciar que espera su primer hijo

Willyrex ha sorprendido a sus seguidores con un anuncio que no se esperaban pero que los ha llenado de alegría: Cristiurbi y él esperan a su primer hijo juntos.

El youtuber y su prometida tenían planeado casarse este verano, sin embargo, el coronavirus les ha trastocado los planes, como a tantas otras parejas, y han decidido cambiar la fecha de la boda al año que viene con la esperanza de que la situación haya mejorado un poco. Ahora la pareja tendrá que añadir un invitado o invitada más a la ceremonia.

La noticia ha marcado un antes y un después para los seguidores de Willyrex, ya que ya hecho que algunos se replanteen su vida al darse cuenta de cómo ha pasado el tiempo. De esta manera muchos están recordando sus inicios en YouTube cuando tan solo era un adolescente.

Por ejemplo, el streamer Ibai Llanos se ha sentido muy mayor al ver que uno de sus compañeros de profesión va a convertirse en padre y hasta ha bromeado con seguir sus pasos.

Willyrex ha querido aprovechar este momento en el que se ha convertido en el centro de atención lanzar un mensaje de concienciación. A través de Instagram Stories ha recordado la importancia de usar la mascarilla a la hora de salir a la calle asegurando que es un gesto que requiere muy poco esfuerzo: "Aprovecho este revuelo y que hay mucha gente entrando a mi perfil y a mis stories: poneos la mascarilla, cubre bocas, tapa bocas, como queráis llamarlo en vuestros países, que no cuesta nada, hombre".

Cristiurbi ha aparecido también por sus historias de Instagram para agradecer todas las muestras de apoyo y ha confesado el motivo por el que ha estado estos dos últimos meses alejada de las redes sociales: "Has que no hemos sabido que estaba todo bien no hemos querido decir nada pero es un alivio así no me tengo que esconder en las fotos. Y ya os puedo explicar mi desaparición total de Instagram y es que me he encontrado fatal, horrible, todo el día nauseas y vómitos desde que me levanto hasta que me acuesto, malestar general. Ahora estoy empezando a estar mucho mejor. Ya os iremos contando qué tal todo".