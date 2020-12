El incidente de Sofía Ellar con una vela que le ha dejado el pelo chamuscado: "No os lo voy a enseñar"

Sofia Ellar tiene muchas ganas de que termine el año. La cantante ha querido compartir con sus seguidores un vídeo que resume a la perfección este año 2020. Y lo ha hecho con una escena casera que muestra el susto que se han llevado ella y su chico Álvaro Soler al grabar un villancico de Navidad.

La pareja de músicos se encontraba grabando una de sus covers con un set up de lo más idílico. No podía faltar la decoración navideña como un muñeco de nieve vestido de Papá Noel, un árbol de Navidad al fondo, una copa para brindar y velas.

Estas han sido las culpables del accidente que han vivido y que ha dejado su casa con olor a pelo chamuscado. Mientras cantaban 'Feliz Navidad' de José Feliciano, Sofía echa la cabeza para atrás con tan mala suerte que su larga melena rubia roza la llama de las velas. En el vídeo se puede apreciar cómo su pelo comienza a arder hasta que de pronto la joven se da cuenta de lo que está sucediendo y se levanta corriendo.

Después de publicar esta anécdota con la que se han llevado un buen susto, los fans de Sofía se han quedado muy preocupados. Por eso, la cantante ha explicado en stories, ya metida en la cama y visiblemente afectada, que se encontraba bien:

"Estoy bien. Mi madre me ha echado una bronca del demonio y el pelo no os lo voy a enseñar ahora y... bueno gracias por preocuparos. La verdad es que no estoy contenta por lo que ha pasado pero ha pasado y lo he compartido con vosotros y ya está. Mañana será otro día y cuando me vea el escarnio que me he hecho en el pelo... porque huele a pollo frito por supuesto, me he tenido que echar mil perfumes para enmascararlo".

Por si eso no fuera suficiente, en su huída Ellar tira al suelo la copa que tenía preparada para brindar. Y no es la única copa que se ha roto. Mientras grababan otro villancico les interrumpe el sonido de cristales rotos a lo lejos y Álvaro Soler se levanta para reprender a uno de sus gatos: "Me voy a la cama un poco triste", ha escrito en Instagram.