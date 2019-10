Llega la temporada en la que se caen las hojas, comienza a hacer fresquito y tú, por más que buscas en tu armario, no sabes qué ponerte. Bien, te resumimos algunas de las tendencias que se llevarán los próximos meses. Y la mejor noticia es, que muchas de ellas, ¡fijo que ya las tienes en tu armario de otras temporadas!

Marta Carriedo

Y la primera prenda que se lleva desde hace varias temporadas y que seguirá pisando fuerte es… ¡toda aquella que lleve animal print! Chaquetas, camisetas, jerseys o pantalones para las más atrevidas, ¡todo vale! Marta ya la luce en formato americana.

Maria Pombo

¿Sabes esos días en los que no sabes cómo combinar la ropa porque tu cabeza está en otro sitio? Pues podrás solucionarlo plantándote un mono. María Pombo lo hace y está de lo más estilosa. ¡Viva la moda cómoda!

Sylvia Salas

Si pensamos en flores nos viene a la cabeza, sin duda, la primavera. Pero ojo, abre tu mente porque el estampado floral ha venido para quedarse. Ponle color al otoño y admite que tú sí te echas flores, ¡como Sylvia Salas!

Rosalia

Madre mía, Rosalía, también nos trae inspiración para vestir. Y en este caso la artista deja claro que las camisetas con mensaje seguirán pisando fuerte durante los próximos meses. ¿La frase? Ya la eliges tú según tu estado de ánimo.

Aitana

Abre tu armario y busca abajo del todo. Más al fondo, por favor. ¿Qué has encontrado? ¡Sí, una camisa blanca que te hizo comprarte tu madre hace unos años y que no has vuelto a tocar! Bien, pues sácala y desempólvala porque este otoño querrás llevarla en más de una ocasión. Échale la culpa a Aitana…

Ana Guerra

Es cierto que según avancen los días el fresquito se irá apoderando de nosotros y buscaremos la forma de taparnos pero… ¡si quieres ir a la moda olvídate de taparte las rodillas! Los jeans rotos siguen pegando fuerte y si te los pones con un buen jersey y botas puedes utilizarlos hasta casi final de año. Si eres friolera pero no quieres renunciar a esta tendencia, tranqui, hay truco: plántate unas medias transparentes debajo. Eso sí, sin brillo, ¡que sean efecto mate, por favor!

Ana Mena

¿Te acuerdas cuando tenías educación física en el cole y ese día te tocaba ir de chándal? Bien, pues ahora igual pero no por obligación, sino por gusto. Como ves Ana Mena ya lo hace, y no es la única. ¿Lo mejor de esta tendencia? Lo cómoda que es, je, je.

Karlie Kloss

Toda fashionista que se precie tendrá como mínimo un par de botas de caña alta guardadas en el trastero de anteriores temporadas, ¡y en esta también serán lo más! Eso es bien, porque no tendrás que gastarte un dineral en nuevo calzado, ¡y porque además abrigan las piernecitas que da gusto! ¿Te unes a la propuesta de Karlie Kloss con minifalda?

Hailey Baldwin

Si estás pensando en comprarte un abrigo, por favor, huye de los colores básicos tipo negro, gris y marrón. ¡Porque este año se lleva el neón! Vale, solo apto para quien no tiene vergüenza. Y también para las que quieren ser vistas a varios kilómetros de distancia.

Kendall Jenner

La polipiel seguirá siendo tendencia los próximos meses. No hay tejido más sexy que este, y aunque Kendall apuesta por él en forma de body, tú puedes hacerlo como pantalones, chaquetas o jerseys. ¡Toda una cat woman otoñal en movimiento!