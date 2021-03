Jason Derulo anuncia que va a ser padre en TikTok con un romántico vídeo junto a su chica

Jason Derulo ha anunciado que va a ser padre. El cantante y su chica, Jena Frumes, están esperando su primer hijo juntos y, para dar a conocer la noticia al mundo entero, han decidido hacer un romántico vídeo en TikTok.

Después de unos cuantos meses llevándolo en secreto, la pareja ha hecho público que "dentro de poco" ampliarán la familia con la llegada de un nuevo miembro. "No podemos estar más emocionados por este nuevo capítulo en nuestras vidas", ha escrito Derulo para acompañar el tiktok. En el vídeo aparecen Jena y él caminando de la mano por una playa paradisiaca con el atardecer de fondo y muestra al cantante besando y acariciando la barriga de su chica.

A pesar de no haber hecho público el embarazo hasta ahora, Jena Frumes no ha dejado de aparecer en los vídeos de Jason Derulo. La joven ha estado ocultando su incipiente barriguita utilizando prendas anchas como sudaderas y ropa deportiva, con poses donde aparece de espaldas o de lado, así como con planos que no mostraran su vientre, cruzándose bolsos por delante, llevando objetos en las manos e, incluso, colocando los subtítulos del vídeo justo encima.

Jason Derulo y Jena Frumes se conocieron en el gimnasio hace poco más de un año, según le contó el cantante a la revista People. Esto fue justo antes de que comenzara la pandemia y desde entonces se han vuelto inseparables. Conociendo a Jason Derulo y a juzgar por el estilo excéntrico con el que ha arrasado en la plataforma, no sería de extrañar que preparara algo muy grande para el nacimiento de su primer hijo.

El artista de 'Savage Love' y su novia se suman así al baby boom que ha derivado de la pandemia, al igual que han hecho una larga lista de estrellas como Ashley Tisdale, Hilary Duff o Chiara Ferragni.