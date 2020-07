Si no conoces a estos instagramers con el corazón más grande que el número de seguidores que tienen en la red, echa un vistazo e inspírate para unirte a ellos por una buena causa.

Greta Thunberg

Esta sueca de tan solo 16 años es la líder de un movimiento activista para evitar el cambio climático. Su gran objetivo ha sido crear conciencia del calentamiento global, y por eso todas sus acciones están enfocadas a que la gente normalice en su mente este gran problema y, entre todos, consigamos paralizarlo.

En 2018 participó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en 2018, ¡e incluso al año siguiente fue nominada al Premio Nobel de la Paz! Cierto es que esta joven activista tampoco está exenta de polémica, ya que hay quien asegura que está financiada por empresas energéticas de su país, pero realmente no hay nada demostrado y su familia, lo niega.

Uno de sus mayores logros fue la huelga estudiantil que lideró el año pasado frente al Parlamento de Suecia. ¡fue de lo más sonado! Desde entonces está imparable en Instagram, donde puedes seguirla para ver todas sus hazañas.

Malala Yousafzai

Si hay una mujer abanderada de la defensa de la educación de la mujer es, sin duda, Malala. Aunque vive en Inglaterra es de Pakistán y fue en su país donde comenzó a luchar por lo que ella creía justo: la igualdad en cuestiones de estudios entre sexos, ya que la asistencia a los colegios de las niñas estaba totalmente prohibido. Tuvo tanta repercusión que en 2014, con sólo 17 años, recibió el Premio Nobel de la Paz, convirtiéndose en la mujer más joven de la historia en conseguir ese mérito. ¡Todo un ejemplo a seguir!

Jazz Jennings

Jazz tenía muy claro con solo seis años que se sentía una chica aunque estuviera encerrada en un cuerpo de chico. Por eso no dudó en dar una entrevista en la televisión americana y contar su historia, lo que ella sentía, armándose de valor. Es una chica transgénero que con sólo 15 años llegó a tener su propio programa de televisión con su historia, ¡muy fuerte! Desde hace años comparte a través de las redes sociales su día a día, feliz, viviendo la vida que ella ha sentido que debía vivir. ¡Inspiración absoluta!

Xiuhtezcatl Martinez

A sus seis años hizo su primera aparición en un evento nacional por el calentamiento global. Ahí comenzó la historia de este chico que no es un joven cualquiera, ¡es de los que deja huella! Y es que su lucha incansable por la preservación del medio ambiente y los problemas que pueden desencadenarse si ésta no se cumple. Xiuhtezcatl ha llegado a todos los rincones del mundo, ¡incluído al mismísimo Obama! Es director de jóvenes de Earth Guardians, una organización mundial de conservación y por si todo esto parecía poco... ¡también es cantante de hip hop! Su Instagram no tiene desperdicio y con cada publicación consigue inspirar a todos sus seguidores. Si no eres aún uno de ellos, échale un vistazo, ¡porque engancha!