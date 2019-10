No hay evento importante que se precie sin los correspondientes memes al día siguiente que corroboran que el mundo entero estuvo pendiente. Y claro, que sacó el tiempo para ponerle una pizca de humor, ¡y la boda de Justin y Hailey no iba a ser menos! Sin duda es uno de los eventos del año, y aunque las beliebers están en cierta medida felices por ver a su ídolo tan contento también están de bajón, y mucho.

¿Porque quién no soñó con ser la elegida por Justin para convertirse en la señora Bieber? Las redes tienen una opinión mayoritaria: ‘Justin se casa y no es conmigo’, la frase que resume a la perfección la frustración de toda seguidora fiel. ¡Se nos saltan las lágrimas!

Hay que reconocer que las fotos que se filtraron demostraban que estaban guapísimos (y que Justin no se atrevió con los chaqués rosas que proponía días antes), pero qué importa eso. ¡Las lágrimas siguen siendo las protagonistas entre todas las que quieren ser Hailey! Y se cuentan por millones.

No hay imagen que represente mejor lo sucedido en las últimas horas que esta: auriculares, móvil actualizando a cada minuto para ver las novedades y un llanto desconsolado tapado por las sábanas para que no se enteren el resto de habitantes de casa que estamos tarumbas. Real.

‘Yo no vi como dijo sí quiero’, dice este meme. Perdona, pero lo que te hubiera gustado hubiese sido verlo en directo y que te lo dijese a ti, admítelo, ¡todos lo sabemos!

‘¿Estoy muy feliz pero no dejo de llorar?’ Mal de muchos... en fin, ya sabes. Es posible que te reconforte ver que esto no te pasa solo a ti.

Hay quien afirma que ‘su yo de 11 años’ llora por no haberse casado con Justin. Permítenos que dudemos si también está llorando ‘tu yo de 20’. Donde hubo fuego siempre quedan cenizas, y lo que sentiste por Justin no se te pasará ni a los 50. Quedamos dentro de tres décadas y me lo cuentas.

Y entre tanto humor, las beliebers dejan claro el grandísimo hueco que ocupa Justin en sus corazones. Y en sus memes.