Ludwig Ahgren: más de dos semanas en directo y casi 150.000 suscriptores

Ludwig Ahgren está haciendo historia en Twitch. El streamer estadounidense lleva más de dos semanas en directo sin parar. En concreto, desde el pasado 15 de marzo. Ahgren se propuso un challenge que nunca antes nadie había conseguido, aguantar en directo todo el tiempo que sus seguidores le pidieran (pretendía llegar al mes).

El joven de 25 años inició una cuenta atrás a la que sus seguidores iban sumando tiempo. ¿Cómo? A través de las suscripciones de Twitch. Por cada suscripción nueva a su canal, se sumaban 10 segundos al contador, lo que lo convirtió en un streaming que parecía no tener final.

Ludwig debía seguir en directo hasta agotar el tiempo. Después de 17 días frente a la cámara parece que hoy será su último día realizando este loco reto. Debido a la diferencia horaria, Ludwig se encuentra ahora mismo enfrentándose a la que podría ser su última noche, y se encuentra en su cama con forma de coche deportivo viendo vídeos en Internet para agotar el tiempo que marca aproximadamente una hora y media más de streaming.

Durante todos estos días, Ludwig Ahgren ha conseguido alcanzar los 149.276 suscriptores, según la página de estadísticas Twitch Tracker. El joven contaba con unos 30.000 suscriptores cuando empezó. Cada suscripción básica a Twitch cuesta 4,99 dólares (las hay también de 9,99 dólares y 24, 99 dólares), por lo que el streamer podría cerrar el mes de marzo llevándose un buen pellizco, incluso después de restarle la comisión que se queda la plataforma, que podría sumar en torno al medio millón de dólares.

El streamer creado una especie de 'Show de Truman' donde los espectadores han podido acompañarlo en su día a día. Ahgren no ha estado solo jugando a videojuegos en su set up si no que ha realizado ejercicio para mantenerse en forma y no estar todo el rato sentado, se ha duchado (llevándose a su audiencia al cuarto de baño) y ha descansado. Mientras el joven dormía para coger fuerzas y poder seguir haciendo streaming al día siguiente, sus moderadores se hacían cargo del canal.