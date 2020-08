Luz Noceda: así es el primer personaje bisexual de Disney

Un paso más para la inclusión y la visibilidad del colectivo LGTB. Luz Noceda, la protagonista de 'The Owl House', se ha convertido en el primer personaje bisexual en una serie de Disney.

Una serie que no es nueva. 'The Owl House' se estrenó el pasado mes de enero pero no ha sido hasta ahora cuando se ha dejado entrever en los capítulos que Luz siente atracción también hacia las personas de su mismo sexo.

Durante los primeros capítulos se da a entender que a Luz le gustan los chicos, según sus interacciones con algunos de los personajes masculinos, hasta que Amity la invita a ir a 'Grom', el equivalente al baile de graduación.'Encantando a Grom Fright' y 'Alas como brujas' son los capítulos en los que se puede ver como Luz explora su relación con Amity.

'The Owl House' cuenta la historia de Luz, una adolescente de 14 años que viaja a un mundo paralelo en el que tiene que aprender a convertirse en bruja a pesar de no tener poderes. Luz además es multicultural ya que tiene ascendencia dominicana.

Su creadora, Dana Terrace ha confirmado a través de su cuenta de Twitter que, efectivamente, Luz es bisexual y ha relatado lo difícil que se lo pusieron desde Disney, ya que las industrias de ficción infantil todavía son reticentes a incluir abiertamente personas con diferentes orientaciones sexuales: "En desarrollo, fui muy abierta sobre mi intención de poner a los niños queer en el elenco principal. Soy una mentirosa horrible, así que meterlo a escondidas hubiera sido difícil jaja. Cuando nos dieron luz verde, ciertos líderes de Disney me dijeron que NO podía representar ninguna forma de relación bisexual o gay en el Canal ¡Soy bi! ¡Quiero escribir un personaje bi, maldita sea! Afortunadamente, mi terquedad dio sus frutos y ahora estoy MUY apoyada por el liderazgo actual de Disney.

"¡La representación importa! ¡Lucha siempre para hacer lo que TÚ quieres ver! Mientras The Owl House continúa, no puedo esperar para explorar cosas que son importantes para mí y para mi equipo. Esperando el próximo capítulo", continuaba escribiendo la creadora.