Marc Gasol, otro fichaje de altura para Twitch gracias a Ibai

Hace unos días Ibai trolleaba al Kun Agüero diciendo que estaba saliendo con Ester Expósito, algo que por unos minutos se creía el futbolista argentino. Con todas las cosas increíbles que le suceden a Ibai, no sería raro que un día de estos la actriz le hiciera match al vasco.

Ayer se le adelantó en el like ni más ni menos que Marc Gasol, estrella de la NBA recién fichada por Los Angeles Lakers, y que él mismo pidió en persona pasarse por el stream en español más codiciado del momento. "Cuando me he enterado de que hoy venías casi me da algo", dice Ibai al descubrir que la idea de la entrevista había sido del 'pequeño' de los Gasol.

"Tenemos amigos en común y me apetecía hacer algo diferente", dice el jugador, que se confiesa seguidor de Llanos y asegura que tienen amigos en común. "Yo he descubierto Discord hoy porque me lo has enseñado hoy, y me gusta cómo hacéis esto", explica en referencia al tipo de entrevista que solo herramientas tipo Twitch permiten.

Lo que quizá no le hiciera tanta gracia (es un decir) fue comprobar la ausencia completa de filtros en el lado de Ibai. Gran conocedor de la NBA, decidió sacarle los colores sobre la celebración que el catalán tuvo en el autobús de los Raptors, cuando ganó su primer anillo de la NBA.

Ibai insiste en que Marc iba "bastante perjudicao", algo que reconoce sin tapujos el pívot de los Lakers. Como también asegura que se lo pasa genial mostrando una cara que rara vez le dejan enseñar en entrevistas mucho más serias.

Influencer y deportista habían compartido ya unos segundos de pantalla en el espectacular anuncio de PS5 junto a ElRubius, y la conversación se convirtió poco a poco en una charla entre colegas. Y es que 35 minutos con alguien de la talla de Gasol no son nada fáciles de conseguir.

Mucho menos una confesión por su parte en referencia al sobrepeso: "Estaba fornido. No estaba a gusto conmigo mismo, así que cambié mis hábitos", a lo que Ibai contestó con su ya habitual salerocuando sale ese tema: "Ojalá me quede como tú. Y ojalá seas campeón de la NBA de nuevo".