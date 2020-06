A Marta Díaz le encantan los vídeos donde se pone delante de la cámara y empieza a contar su vida como si se tratara de una conversación con amigos. Ese tipo de vídeos en los que sus seguidores la pueden conocer un poco más a través de pequeños detalles, por chorra que puedan parecer en un primer momento.

Precisamente esto es lo que ha hecho Marta en el último vídeo que ha subido a su canal de YouTube. La influencer se ha propuesto contar 30 curiosidades sobre ella que no son tan conocidas como, por ejemplo, algunas de las cosas que más le molestan.

La hermana de Alphasniper ha reconocido que es una persona muy maniática, algo que puede llegar a resultar muy molesto. Como tal, hay cosas que la agobian mucho. Un ejemplo de ello es quedarse sola en casa. La youtuber no soporta estar sola y puede contar con los dedos de una mano las ocasiones en las que ha tenido que quedarse sola en su vivienda. Tampoco le gusta pasar los controles del aeropuerto o el tren o que le echen el humo en la cara, ya que no le gusta nada el tabaco.

Otra cosa que le saca un poco de quicio es tener que compartir el pintalabios. Si sueles pintarte los labios cuando sales y te echas el labial en el bolso seguro que te ha pasado: vas a retocarte y alguno de tus colegas te pide que le des un poco. Marta ha reconocido que es muy escrupulosa para estas cosas pero que finalmente siempre termina cediendo.

Y hablando de salir de fiesta, la influencer tiene la manía de no poder ver amanecer cuando se está recogiendo. Según ha dicho le agobia mucho pensar que todavía tiene que dormir mientras se hace de día.

Esta no es la única obsesión de Marta con respecto al sueño. La influencer ha contado que cuando duerme adquiere las poses más extrañas que puedas imaginar y que además, prefiere dormir acompañada. Durante la cuarentena lo ha estado haciendo junto a su hermana pequeña. Pero eso sí, no puede dormir con alguien si no es con tapones.

Otra de sus obsesiones es Stormi, la hija de Kylie Jenner y Travis Scott: "Vivo absolutamente in love de Stormi, la hija de Kylie Jenner, es el bebé más mono del universo", ha confesado mientras aparecen en pantalla diversas imágenes de la pequeña posando y poniendo morritos.

Marta Díaz ha explicado también que le gusta mucho cocinar ("que lo haga bien eso es otra cosa", ha reconocido dándole la razón a su novio, el futbolista Sergio Reguilón); que es muy exquisita con la comida y que lo pasa muy mal cuando tiene que ir de viaje y la sacan de las comidas de su madre. Además, ha confesado que cuando viajaba de pequeña tenía que llevar siempre consigo todos sus libros y peluches aunque luego no jugara con ellos.