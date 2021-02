Naim Darrechi estrena el videoclip de 'Infiel'

Naim Darrechi ha sacado nueva canción. El tiktoker acaba de estrenar el videoclip de 'Infiel', su nuevo single. Un tema con el que no está libre de polémica y con el que ha llegado a posicionarse en los primeros puestos de las tendencias de YouTube.

El tiktoker mallorquín tiene cinco temas publicados y su estilo musical ha cambiado notablemente a raíz de su ruptura con la también tiktoker Ángela Mármol. Sus dos primeras canciones son de corte más romántico y en ambas se puede ver la colaboración de la que fuera su pareja. Se trata de 'Volver a empezar' y 'Te invito a volar'.

Después de su sonada ruptura, en la que ha habido hasta polémica por una presunta violación (que Naim asegura que se trata de una denuncia falsa), el tiktoker ha cambiado el estilo y se ha vuelto más 'malote'. No hay más que ver los títulos: 'No te quiero ver', 'Escápate' e 'Infiel'.

En el caso de 'Infiel', Naim le canta a una ex que le puso los cuernos. Una temática recurrente en este género urbano. El joven de 18 aprovecha para hacer un guiño a 'Soy peor' de Bad Bunny cantando 'sigue tu camino que me va mejor sin ti'.

Los cantantes se centran en el dolor que les provocó una experiencia como esta con una pareja a la que querían mucho. Sin embargo, en lugar de aprender y mejorar, cometen los mismos errores culpando a la otra persona. Vamos, que eso de no le hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti no lo aprendieron de pequeños.

Naim Darrechi protagoniza el videoclip de 'Infiel' junto a Darian Rojas. Con ella y con otros cuatro chicos forma el grupo de creadores de contenido 'PRIVÉ', caracterizado por vestir con uniformes de colegio privado.

Aquí puedes consultar la letra al completo:

Yo pensaba que lo nuestro nunca iba a terminar

aunque me hablaban de ti yo nunca quise escuchar

Aún no puedo creer que todo sea verdad

rompiste mis ilusiones me dejaste escapar.

Y aunque tu quieras volver lo siento nada es igual

ya con todos mis amigos tú te puedes quedar.

Y eres infiel, no te importo una mierda

me quisiste joder, date media vuelta

no te quiero ni ver, preséntame a una amiga

que si sepa querer...

Infiel, no te importo una mierda

me quisiste joder, date media vuelta

no te quiero ni ver, quizás en tus mentiras

otro pueda caer

Tú pensabas que yo te haría daño

mira lo que pasó fuiste un engaño

te creíste experta en mentirme

a tomar por culo, Cupido no existe.

Y ahora sigue tu camino que me va mejor sin ti

por fin abro los ojos, prefiero ser un cabrón

y me va mejor así y si a otra yo traiciono

fue porque aprendí de ti.

Y eres infiel...

No te quiero ni ver porque eres una infiel

me quisiste joder, me quisiste mujer

no te quiero ni ver,

no te quiero ni ver

Ya ya no está retrima ma no habrá oportunidad

ya tu jugaste conmigo y ahora se que no vale na na

y mis amigos ya me lo decían que no eras buena

eras una bandida

Me robaste el corazón,

las ganas de sentir y la ilusión

pero voy por tu amiga

para que entiendas la vida

Y eres infiel...