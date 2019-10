Su larga melena pelirroja ya la define: es fuerte, decidida y muy alegre. Y si por esta descripción Nercromina no acaba de sonarte demasiado, tranqui, ¡es una auténtica crack de los videojuegos y la hemos sometido a una larga entrevista para que la descubras a fondo!

Redes sociales y seguidores: Instagram: @nercromina_ con 24k / YouTube: @Nercromina con 1,27 mil / Twitter: @nercromina (se lo acaba de hacer)

Territorio: Gaming

Fecha de nacimiento y horóscopo: 29 de junio de 1991, Cáncer.

- Oye, Nercromina, ¿por qué ese mote?

Un amigo solía inventarse motes con mi nombre, cuando fui a hacerme una cuenta online para jugar a Street Fighter IV me vino este a la cabeza, pero no creí que acabaría convirtiéndose en esta especie de alterego, solo pensé que sería un nombre cualquiera de una de mis cuentas en Internet.

- Oye, tú cómo te defines?

Alegre, luchadora y empática.

- Eres una crack de los videojuegos, ¿cuáles son tus 3 imprescindibles?

Street Fighter (III o IV), Dark Souls 1 y Resonance of Fate.

- ¿Cómo comenzaste con tu pasión por los videojuegos?

Desde muy pequeña jugaba con mi hermano a un montón de juegos distintos (de lucha, plataformas, de coches, de baloncesto, ...) , y luego vino Pokémon y con él mi primera consola personal, la GameBoy Color. ¡De ahí ya cogí carrerilla!

- Entonces, ¿cuál fue tu primer juego?

Guardo especial recuerdo de Mortal Kombat 3 en el PC de mi hermano, y también de Alex Kidd en la Megadrive que le regalaron a él el día que yo nací.

- ¿Te has encontrado con gente que te ha subestimado a la hora de jugar a videojuegos por el hecho de ser chica?

Muchísima, y es una batalla que nunca termina, siempre hay quien se sorprende y te trata diferente solo por ser chica. Pero el problema es de ellos, no mío.

- ¡Bien dicho! También tienes mucha proyección en redes sociales y en YouTube con tus vídeos: ¿esto vino antes o después a tu pasión por los videojuegos?

Fue muchísimo después, de hecho en mi etapa como competidora ya tuve presencia en redes pero de manera prácticamente involuntaria, mi objetivo no era ese tipo de popularidad, yo solo quería llegar alto en la competición. Después de retirarme por el acoso que sufrí, cerré todas mis cuentas, pero al final he aceptado que tengo mucho que contar y que no van a silenciarme, veo necesario salir a la palestra y luchar por que más chicas como yo lo tengan algo más fácil en el futuro.

- Eso está genial. ¿Qué consejos darías a las chicas que quieren jugar a los videojuegos pero sienten presión por su sexo?

Que se preparen porque va a ser muy difícil, y que tengan muy claro quiénes son, que no traten de complacer a los demás sino que hagan lo que ellas sientan de verdad. Y, sobre todo, que se diviertan y lo disfruten, porque si no, no tiene sentido.

- ¿Has hecho amigos gracias a Instagram?

Cuando tenía menos seguidores sí que conocí a algunas personas, ahora mismo es bastante complicado dado que suelo tener bastantes mensajes, aunque trato de leer y responderlos todos, pero siempre que eres algo popular corres el riesgo de que se acerquen a ti por interés, así que tristemente no puedo hacerme amiga sin más de todo aquel que me hable.

Pero sí siento que tengo una relación muy bonita con mis seguidores de Twitch, pensé que volver a la vida pública sería muy difícil y la verdad que el ambiente que hay en mis directos suele ser muy positivo y eso es algo que me encanta, me motiva a seguir haciendo lo que estoy haciendo.

- ¿Y en cuanto a los haters? Porque habrás tenido un montón…

Toda persona que reciba algo de atención mediática va a ser criticada, y en mi caso concreto por ser mujer, jugar a videojuegos, y encima ser buena en ello, he recibido muchísimas más críticas y además he sido víctima de acoso y de ciberbullying, pero si decidí volver era porque me veía capaz de afrontar todo eso.

No es fácil, y hace falta mucha resiliencia y madurez para poner en contexto cada comentario que te llega por redes, algo que no sé hasta qué punto los influencers más jóvenes son capaces de sobrellevar. En mi caso, por el momento lo llevo bien.

- Hay influencers que afirman que este mundo es muy falso, ¿estás de acuerdo?

Creo que depende de cómo te lo tomes. Para mí Instagram es un juego, ya sabemos que las fotos tienen su parte de postureo, sus filtros y sus cosas, pero justamente como ya sabemos eso tampoco creo que se esté engañando a nadie.

Quien quiera creer que todo eso es real o fiel a la realidad entonces deberían explicarle cómo funciona internet y cómo funciona la vida, porque en la vida real tampoco mostramos nuestra peor cara a los demás.

Solo me preocupan los más jovencitos, que quizá si necesitan esa perspectiva de que no es oro todo lo que reluce y que hay cosas más importantes que ser popular o el dinero, pero al final no es más que una extensión de su mundo, de los institutos, y de roles que han existido siempre en sociedad, solo que parecen “más graves” porque ya no es una clase de 20 personas sino el mundo entero como escenario de tu vida.

- ¿Quiénes son tus ídolos?

Daigo Umehara, Eminem y Virginia Woolf. Un jugador profesional de Street Fighter japonés, un rapero malhablado estadounidense y una escritora modernista británica del siglo pasado. ¡Menuda combinación! Jajaja.

- ¡Totalmente! Oye, ¿dónde te ves dentro de 10 años?

Pues espero que igual o mejor que ahora, haciendo cosas que me gustan y disfrutando de la vida y de mi trabajo.

¿Qué recomendarías estudiar a alguien que le flipan los videojuegos?

Pues no soy la mejor persona a la que pedirle consejo en ese aspecto, yo estudié Filología Hispánica, tengo el título de monitora del tiempo libre, el Proficiency en inglés por la Universidad de Cambridge, entre otros títulos también relacionados con las lenguas y la educación.

Yo en realidad quería ser escritora (de hecho he escrito en un libro, “¡Protesto!”, mi autobiografía como competidora), lo de los videojuegos llegó de rebote, cuando volvía de clase en la universidad me echaba mis partidas, se me daba bien, empecé a presentarme en torneos y a ganarlos, pero en ningún momento me planteé que podía dedicarme profesionalmente a algo así.

Hoy en día las nuevas generaciones sí tienen claro que se puede seguir ese camino, el camino que empezó a labrar mi generación por allá 2010.

- ¿Puedes darnos 3 trucos para jugar bien a Street Fighter?

Que no te desanimen tus derrotas, que trates de aprender de ellas, y que te marques pequeños objetivos para ir mejorando día a día.

- ¿A quién te gustaría ver en esta sección?

A la cosplayer Dids (@didsrainfall), se lo curra muchísimo con sus cosplays y es una tía majísima. La conocí como Bella de La Bella y la Bestia en la Cometcon este año y me enamoré, y eso que nunca me había interesado especialmente el mundo del cosplay.

- ¡Tomamos nota! Y para terminar, ¿un mensaje para tus fans? Mis fans son estupendos. Cuando decidí volver a redes ni se me ocurrió que se podía llegar a crear una comunidad como esta, y es algo que me hace verdaderamente feliz, así que solo puedo darles las gracias porque me escuchan, me apoyan, me entienden, y eso es muy bonito.