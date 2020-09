¿Otaku o posturera? Addison Rae levanta la polémica por un comentario en Twitter

Hay artistas completamente opacos, de los que no sabemos casi nada más allá de lo que dejan ver en su trabajo, y luego hay otros que les gusta el contacto con el público, aunque este sea virtual. Las redes sociales han facilitado mucho esa faceta a las superestrellas, que utilizan casi cualquier momento para compartir sus gustos personales.

Rosalía es el ejemplo perfecto dentro de la categoría 'otaku famosa'. Muy probablemente gracias a la influencia de su hermana (aficionadísima a la cultura japonesa), la catalana guarda en su armario modelitos con referencias a animes ligeritos como Pokémon y otros mucho más frikis, como Evangelion. Y que nosotros recordemos, no tuvo ninguna crítica por los guiños manga de aquellos atuendos.

Es una historia diferente a lo que le está pasando a Addison Rae. La tiktoker escribe un sencillo post, y una cantidad inmensa de fans del universo manga se le tiran al cuello. No es ni una foto, ni un insulto, ni nada grave, solo tres palabras que han caído como un cubo de agua fría sobre un móvil que no es sumergible: "Crunchyroll and chill".

Por si no lo sabes, Crunchyroll es una distribuidora y productora de anime que tiene un catálogo inmenso de obras orientales, y que cuentas con aplicaciones para verlas tanto gratis como pagando. El caso es que su mensaje, que traducido sería algo como "A ver manga y relajarme", muchos se lo han tomado como un insulto personal.

Desde mensajes tipo "¿ahora me vienes con esas?" a "tú no has visto una serie manga en tu vida", Addison se ha ganado un ejército de fans en su contra, llenando de memes su timeline y hasta insultándola gravemente. Te lo recuerdo: ella solo ha insinuado que iba a ponerse un poco de anime para desconectar.

La situación es tan incomprensible que algunos defensores han buscado algún tuit o declaración pública de la bailarina para justificar tanto hate, pero hasta ahora no se ha encontrado nada más allá de las tres palabras malditas de "Crunchyroll and chill".

No hay ninguna prueba de que Addison estuviera haciendo postureo, como tampoco la hay de que sea realmente una otaku. Así que no sé, si alguna vez vas a ponerte a ver alguna serie friki y se te ocurre ponerlo en redes, ándate con cuidado. No a todo el mundo le sienta bien que haya gente con sus mismas aficiones.