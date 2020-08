Paula Gonu recupera la ilusión después de una mala racha: "Se siente increíble"

Paula Gonu ha recuperado la ilusión. La influencer le ha confesado a sus más de dos millones de seguidores que está feliz. Eso sí, la joven catalana no ha querido entrar en detalles de los motivos por los que ha vuelto a sonreír.

Paula ha matizado que no cree que la felicidad sea un estado permanente sino que va por rachas y que ella acaba de superar una un poco mala, algo que considera necesario para poder apreciar aún más los momentos buenos: "No creo en la felicidad para siempre y por eso no me gusta responder a si soy feliz, pero si me cambias el ser por el estar pues me encanta, porque últimamente lo estoy y se siente increíble. Aunque para notarlo tengamos que tener momentos en los que no lo estamos tanto... Como dice alguien a quien quiero bastante: no hay luz sin oscuridad"

A todos nos ha afectado el confinamiento y la cuarentena. La influencer los ha pasado sola en su piso, alejada de su familia, amigos y de incluso su perrita Coco, que se encontraba recuperándose de una operación junto a su ex Álex Chiner.

Precisamente de 'la Coco' ha hablado Paula inmediatamente después para bajar un poco la alta dosis de cursilería que ha generado con su declaración como 'Persona feliz'. La influencer ha compartido con sus 'Personas Guapas' una anécdota de lo más cómica y surrealista que asegura que es real: "Y bueno para compensar esta cursilada os diré que un día entré a la Louis Vuitton de Barcelona con la Coco y se hizo caca en la puerta justo entrar (y me quedé en shock pero los trabajadores fueron súper amables y me dieron una bolsa para recogerlo y me tranquilizaron) Y sí, recogí una mierda de mi perra con una bolsa Louis Vuitton".

Paula Gonu no ha pasado por su mejor momento. Desde que anunció que se había acabado su relación con Álex Chiner, la youtuber ha pasado unos meses avisando a sus seguidores de que necesitaba tiempo, que nos se encontraba del todo bien y que tenía muchas cosas que le pasaban por la cabeza y que necesitaba resolver.