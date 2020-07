La muerte de Pau Donés el pasado 9 de junio ha supuesto un duro golpe para la industria musical. El líder de Jarabe de Palo fallecía después de una larga batalla contra el cáncer, a la que se enfrentó siempre desde una mirada optimista.

Pau Donés ha dejado un legado de canciones que han formado parte de la banda sonora de muchas vidas y que se han consagrado como joyas del pop español: 'La flaca', 'Agua', Grita', 'El lado oscuro', 'Depende', 'Bonito'...

Ese día las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y de algunas de las frases de sus canciones que nos han acompañado durante estos años. Pero sobre todo se repetía en bucle su último single, 'Eso que tú me das', donde se puede observar el preocupante estado de salud del cantante tan sólo dos semanas antes de morir y que ha alcanzado los 15 millones de visualizaciones en YouTube.

Esta canción, su última publicada en vida y que pertenece al disco que estaba preparando como despedida, se ha convertido por cuarta semana consecutiva en la canción española número uno en ventas. Un mensaje optimista y esperanzador con el que enfrentarse a la vida aunque se le esté diciendo adiós.

A modo de homenaje, el grupo de rumba catalana y ska, La Pegatina, ha reunido a más de diez artistas diferentes para realizar un tributo con ese mismo aire de buen rollo que Pau Donés transmitía: "Hoy nos juntamos con estos grandes amigos para gritar en homenaje a Pau Donés y Jarabe de Palo. No es una despedida porque siempre estará vivo en las canciones que todos y todas seguiremos cantando. Seguiremos gritando #GraciasPau", se puede leer en la publicación de Facebook donde han adjuntado el vídeo.

En esta cover de 'Grita' participan, además de los miembros de La Pegatina, Efecto Pasillo, Sofia Ellar, Roi Méndez, Álvaro Soler, Arnau Griso, Carlos Sadness, Bely Basarte, David Otero, Rayden, Dani Fernández FUNAMBULISTA, Suu, Bombai y Alvarito De Luna del grupo Sinsinati.

No es la primera vez que La Pegatina reúne a un grupo de amigos para ponerse a cantar por una buena acción. Durante la cuarentena escribieron 'Quédate en tu casa', el himno oficial del festival online 'yo me quedo en casa', para concienciar sobre la importancia de confinarse y no salir a la calle.