'Querencia' de Chungha: la Rosalía coreana estrena su álbum debut donde canta en español

Chungha acaba de estrenar 'Querencia', su primer disco con sabor español. Estaba previsto que este comeback tuviera lugar el pasado mes de enero, sin embargo el lanzamiento de su primer álbum debut se ha tenido que posponer hasta febrero después de que la artista surcoreana se contagiara de COVID-19 en diciembre.

Antes de poder disfrutar de las 21 canciones que componen el disco, la cantante ha publicado hasta cinco singles previos para ir dejando con la miel en los labios a sus seguidores, los BYULHARANG, que también cuentan con una canción con este nombre donde su idol les rinde homenaje.

Estos singles fueron: 'Stay tonight', 'Play', 'Dream of you', 'X' y ahora 'Bicycle'.

En 'Querencia', Chungha experimenta con diferentes géneros musicales que van desde el trap y el R&B hasta el pop pasando por el reguetón.

Para algunas de estas canciones ha contado con la colaboración de distintos artistas como el surcoreano Colde en 'Lemon', el rapero surcoreano Changmo en 'Play', el dj neerlandés R3hab en 'Dream of you' y el artista urbano puertorriqueño Guaynaa, pareja de Lele Pons, en 'Demente'.

Precisamente en este tema, Chungha canta algunas líneas en español. Aunque este no es el único guiño que la artista le hace a nuestro país.

¿Qué significa 'Querencia'?

Chungha ha elegido un nombre muy español (y mucho español, que diría Mariano Rajoy) para su primer disco. Según la primera acepción del diccionario de la Real Academia Española, 'querencia' es la "acción de amar o querer bien". Vamos, lo opuesto al 'Malquerer', por lo que con esto y su momentazo en el videoclip de 'Play' toreando en una plaza de toros un coche deportivo, podríamos decir que se ha marcado un Rosalía en toda regla.

Otra acepción para esta palabra de origen español, usada también en el mundo de la tauromaquia (siempre ligada al tópico del summum español junto al flamenco, la sangría y la paella), es "inclinación o tendencia de las personas y de ciertos animales a volver al sitio en que se han criado o tienen costumbre de acudir".

Para esta 'Rosalía' surcoreana, 'Querencia' es sinónimo de 'refugio': "Aunque sólo sea durante tres minutos, espero que se convierta en un refugio para mis fans también. Debido a la pandemia del COVID-19, no he tenido muchas actuaciones y mi tiempo de encuentro con los fans se ha reducido. Cuanto más ansiosa me siento, más se convierte 'Querencia' en un refugio seguro. Estoy muy contenta de estrenar las canciones una a una y ver las reacciones de los fans", ha declarado Chungha según recoge eñ portal Naver.