Jeyjey Gardi: así es el tiktoker acusado de 'sexting' a un menor de edad

Parece que se lo hubiera tragado la tierra. Desde que el pasado 22 de agosto una cuenta anónima denunciara en Twitter el presunto acoso, coacción y 'sexting' por parte de Benji Krol y Jeyjey Gardi, este último ha desaparecido de las redes sociales.

Jeyjey Gardi, de nombre real Jorge Garay, es un joven catalán de 18 años con 4.3 millones de seguidores en TikTok. En esta red social muestra sus maquillajes artísticos y sus estilismos descarados y desenfadados. Uno de sus puntos fuertes era mostrar su libertad y fluidez rompiendo con los estereotipos de género establecidos como normativos, demostrando que se atrevía con cualquier tipo de prenda: crop tops, vestidos, faldas cortas, midis o largas...

@jeyjeygardi jeans and skirts [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/Toxic-Y2K-Alexander-Lewis-Remix-6787498323898009602|||♬ Toxic - Y2K & Alexander Lewis Remix - Britney Spears]] [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/Toxic-Y2K-Alexander-Lewis-Remix-6787498323898009602|||♬ Toxic - Y2K & Alexander Lewis Remix - Britney Spears]]

Desde que salieran a la luz las presuntas acusaciones, Jorge Garay no ha vuelto a publicar ningún vídeo en TikTok, no ha tuiteado y no hay rastro de su cuenta de Instagram (su perfil ya no se encuentra dentro de la red social), a quien lo busque le aparecerá el siguiente mensaje: "Esta página no está disponible".

El joven mantenía una relación con la también personalidad de TikTok, Benji Krol, quien cuenta con 11 millones de seguidores en la plataforma de sincronización de baile. Y eran comunes los vídeos en los que se les puede ver juntos como, por ejemplo, en el último tiktok publicado por Garay donde recrean fotos aesthetic en pareja.

@jeyjeygardi ✨ aesthetic ✨ [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/original-sound-6824149587876383493|||♬ original sound - airkyliee]] [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/original-sound-6824149587876383493|||♬ original sound - airkyliee]]

Garay no se ha pronunciado al respecto, ni para desmentir ni para afirmar. Al contrario que Benji Krol, que tras publicar que se encontraba muy confuso con todo lo sucedido y afirmaba que las acusaciones eran falsas, al día siguiente rectificaba su declaración y admitía que al menos una parte era cierta: una videollamada en la que los tiktokers animan al menor de edad de 15 años a masturbarse delante de ellos (La presunta víctima denuncia que se aprovecharon la amistad que pensaba que tenían y de su posición de influencia).

Benji ha reconocido también que ha intentado suicidarse y deja caer que lo que hizo fue por contentar a su pareja y satisfacerla sexualmente. A través de Krol sabemos que después de esta polémica los tiktokers han decidido poner fin a su relación y que desconoce su paradero, aunque piensa que muy probablemente habrá regresado a su casa en Cataluña.

Jorge Garay decía en un tweet antiguo que quería verse envuelto en algún escándalo porque se aburría... Cuidado con lo que deseas porque, sea cierto o no todo de lo que se les acusa, la polémica ya está servida.