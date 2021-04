La reflexión de Rosalía sobre el algoritmo de recomendación de las plataformas

Rosalía ha demostrado una vez más sus insaciables ganas de aprender, de conocer y de experimentar con lo desconocido. La cantante de 'El Mal Querer' ha roto su silencio en Twitter para compartir una reflexión que muchos consideran acertada.

Hacía tiempo que la cantante catalana no nos deleitaba en redes sociales con una frase de este estilo. En esta ocasión, Rosalía ha sentenciado a muerte al algoritmo de los sistemas de recomendación que utilizan las plataformas y las redes sociales. Este algoritmo lo que hace es presentarte nuevas recomendaciones (series, películas, canciones, tweets, posts de Instagram, vídeos en YouTube) en base a tus gustos y al tipo de contenido que consumas.

Lo malo de esto es que crea un entorno endogámico en el que puede resultar difícil encontrar contenidos que difieran de estos. Esto es precisamente lo que Rosalía ha querido criticar con su tweet: "El algoritmo es un aburrimiento. ¿Para qué quiero que me sugieras solo lo que ya tengo predisposición de ver? Enséñame lo que normalmente no me suele interesar, así aprenderé algo nuevo lol".

La artista considera que de esta manera estamos saliendo de nuestra zona de confort y abriendo nuestro pensamiento así como cultivándolo. Este tweet se ha viralizado, consiguiendo más de 41.000 me gustas, 800 tweets citados y más de 4.200 retweets.

Hay quienes le dan la razón a la cantante mientras que hay otros que comentan que el sistema de recomendación no funciona tal y como dice ya que les aparece su contenido (sus canciones o sus tweets) y ellos no la siguen o ni siquiera les gusta. Los fans de Rosalía no han desaprovechado esta actividad de la cantante en la red social para demandarle nueva música y pedirle que publique de una vez su nuevo trabajo.