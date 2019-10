"My name is Rosalía, and these are my five firsts". Así se presenta la cantante española que no parece pasarse nunca de moda en la entrevista que le han hecho en W magazine. La publicación estadounidense la ha hecho protagonista de su última publicación (donde por cierto, Rosalía habla un inglés con altura).

La revista pregunta a artistas de renombre mundial si recuerdan cinco cosas que los entrevistados hicieron por primera vez, y comienza en este caso por una bastante fácil: ¿cuál fue la primera canción que cantó en un karaoke? Pues 'I Will Always Love You', interpretada por Whitney Houston. Y ya que estaba recordando, pues se puso a cantar.

Increíble el vozarrón que suelta a la hora de cantar la banda sonora de 'El Guardaespaldas'... pero claro, es un tema que le gusta mucho y la Rosalía ya ha demostrado en muchas ocasiones que puede con eso y con más. Aun así, tanto la artista como la entrevistadora se echan a reír después del arranque cantarín repentino.

Y si has visto el vídeo anterior ya sabrás a qué banda nos referíamos en el titular: ¡son Estopa! La catalana ha reconocido que el primer disco que se compró fue una cinta suya y que en su casa le decían que no escuchase esa música porque decía muchas palabrotas, ¡pero ella no hacía ni caso!

No nos extraña nada esta confesión, ya que con el carácter que se marca Rosalía y lo abanderada que es de hacer lo que a ella le venga en gana, ¡nos imaginamos la personalidad que ya tendría desde pequeñita!

Ay, Rosalía, quién lo diría que hasta en las revistas americanas tú sonarías, ¿eh? ¡Da igual el idioma, no nos cansamos de oírte nunca! Ah, y aquí tienes la entrevista completa, son solo tres minutos en los que no se tra-traba para nada con la lengua de Shakespeare: