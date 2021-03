Rosé de BLACKPINK causa sensación con la primera actuación en solitario de 'On the ground'

Rosé acaba de estrenar su 'single album', su primer proyecto en solitario titulado como la primera letra de su nombre, 'R'. Para presentarlo, la integrante de BLACKPINK ha participado en el programa de Jimmy Fallon con una actuación especial de 'On the ground'. La idol se ha convertido en la primera solista de K-pop que actúa en un programa de televisión estadounidense, a pesar de que ya acudió junto al resto de las chicas para presentar el single principal de 'THE ALBUM', 'How you like that'.

Rosé ha causado sensación con su actuación de 'On the ground', el single principal de este EP que tan solo consta de dos canciones. La joven ha arrasado con la impresionante coreografía de este tema de electropop y por haber optado por aplicar un filtro para que las imágenes se vieran en blanco y negro.

Esto no ha sido lo único con lo que Rosé ha enamorado aún más a sus seguidores, que esperaban ansiosos que lanzara música en solitario. La artista nacida en Nueva Zelanda ha aparecido con un vestido mini de tirantes y escote en V combinado con unas deportivas y calcetines altos, además de haber optado por llevar el pelo recogido con una coleta abullonada.

Con esta actuación especial, Rosé ha seguido promocionado a nivel internacional la salida al lanzamiento de su primer trabajo en solitario, cuyas canciones, 'On the ground' y 'Gone', ya se pueden escuchar en todas las plataformas digitales.

Los seguidores de Rosé pudieron escuchar 'Gone' en primicia en 'The Show', el concierto online que realizó junto a BLACKPINK para poder interpretar por primera vez los temas de su primer disco completo como grupo 'THE ALBUM'.