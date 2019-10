Quizá no lo sepas, pero Sailor Moon es una serie japonesa de dibujos animados que muchos consideran una referencia dentro del manga, el cosplay y hasta el K-pop. El toque kawai o cute que tenía cada uno de los episodios no solo ha aguantado muy bien el paso del tiempo, sino que hasta ha visto crecer su número de seguidores. Entre ellos, alguna reguetonera...

La serie se ha puesto de moda en los últimos días por un, ehm, vamos a llamarlo homenaje de Yuranis León. Se llama 'Sailor Moon Remix' y hay que reconocerle una buena factura visual, pero en la música... digamos que flojea un poco.

La cantante está a punto de superar los siete millones de reproducciones con este vídeo, con el que debuta en el mundo de la música. Una buena cifra si no fuera porque también acumula 346.000 votos negativos frente a 75.000 positivos, un balance que deja claro cómo ha sentado a los usuarios el estreno.

La voz de Yunaris es quizá el punto más intrépido de la composición. Prescinde aparentemente del autotune, la herramienta que los menos dotados para eso de cantar utilizan para afinarse. Y no es ya que la cantante desentone a veces, es que su potencia vocal no es lo que muchos esperaban. Las redes, cómo no, tenían su propia versión del videoclip y algún que otro meme.

Si analizamos la letra, vemos desde los primeros versos que algo no cuadra. "Somos las Sailor, las Sailor Scouts", ok, ¿pero por qué solo hay una? ¿Y el gato de las Sailor no era negro? En fin, seguimos: "Que llegamos todas a salvar al mundo". Vamos a ver, ¿con dinero? ¿Por qué salvas el mundo tirando billetes? Y ya el estribillo: "Ay, me transformaste". Se refiere supuestamente a este momento, decide tú si hay algún parecido:

Yunaris era prácticamente una desconocida en nuestro territorio, pero en Colombia es una celebridad en parte por estar casada con Mr. Black, 'El rey de la champeta'. La champeta, por si te lo preguntas, es un estilo musical de orígenes africanos que en el país sudamericano suena mucho. Y cómo no, Mr. Black se apunta a cualquier demostración de amor con su señora, promocionando su debut.

Dice la leyenda (en los comentarios de YouTube) que la primera ocasión que escuchas Sailor Moon Remix te sorprendes, en la segunda te mueres de la risa, y que si llegas a la tercera vez te conviertes en fan total. Así que no descartes que por un despiste o por exceso de curiosidad lleves este tema en los auriculares una temporadita.