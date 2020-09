Se mete en la cinta de equipajes para saltarse la cola

Cuando vamos al aeropuerto, a la estación de tren o, incluso, a un museo, en muchas ocasiones debemos esperar largas colas e introducir nuestros efectos personales en una cinta para que sean escaneados y así evitar que se introduzcan objetos no autorizados en el lugar. Lo cierto es que podemos pasarnos muchas horas esperando nuestro turno. Sin embargo, no todos tenemos la misma paciencia. En este vídeo, te mostramos cómo un hombre se tumba sobre la cinta de equipajes de una estación de tren para evitar la cola.

El pasado 15 de septiembre, en la ciudad de Jishou, en la provincia de Hunan, China, un hombre, después de haber estado bebiendo, como afirma la agencia Newsflare, decidió que no quería esperar la cola para acceder a la estación de tren. Así, se le ocurrió ahorrar tiempo tumbándose en la cinta de equipajes y pasar junto a las maletas del resto de pasajeros sin tener que malgastar ni un minuto.

En el vídeo puede verse al hombre, con una camiseta roja, sentarse en la cinta transportadora ante la mirada atónita de los allí presentes. Una maleta le impedía el paso pero, finalmente, se tumbó y se introdujo en el escáner.

Salió por el otro lado, ante la sorpresa de los supervisores de equipaje, ya que habían visto al hombre dentro de la máquina tumbado de forma tranquila, pero no se creyeron lo que veían hasta que este salió del escáner.

Rápidamente acudieron a la escena dos guardias de seguridad preocupados por el suceso. Aunque no era peligroso, el hombre se encontraba en un estado de embriaguez que le había llevado a tomar una serie de decisiones no muy afortunadas. De este modo, los agentes trataron de hacerle entrar en razón y le explicaron que este episodio no podía volver a repetirse.

Puedes ver todo lo sucedido en este vídeo.

