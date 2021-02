SZA y BLACKPINK podrían tener una colaboración juntas

La rapera estadounidense SZA, de nombre real, Solána Imani Rowe, ha revolucionado a los BLINKS después de dejar caer que podría tener una colaboración con BLACKPINK.

Todo ha surgido a raíz del directo que Rosé, una de las vocalistas de la girl band de pop coreano, ha realizado a través de Weverse con motivo de su 25 cumpleaños. Durante esta retransmisión para celebrar con sus fans este día tan especial, Rosé se ha puesto a escuchar la versión en acústico de 'Good Days', el último single de SZA.

El vídeo ha llegado a la rapera a través de una cuenta de fans que se dedica a publicar contenido sobre ella y no ha podido resistirse a compartirlo con un comentario de lo más especial. Y es que se trata de toda una casualidad cósmica.

SZA se ha sorprendido de que la integrante de BLACKPINK haya escuchado una de sus canciones justo el mismo día que ella ha planteado realizar una colaboración con ellas: "Oh dios mío acabo de hablar sobre una colaboración con BLACKPINK hoy".

Además, la rapera (que fue elogiada hace tan solo unos días por Rosalía a través de stories al verla como portada de una revista) ha aprovechado para felicitarle el cumpleaños a Rosé en esta misma publicación refiriéndose a ella cariñosamente como 'Poo'.

Por el momento no hay nada oficial, pero por lo menos sabemos que existe la intención de realizar un proyecto juntas. SZA no es la única artista internacional que ha sucumbido al encanto de K-pop. Selena Gomez ('Ice Cream'), Lady Gaga ('Sour Candy') o Dua Lipa ('Kiss and Make Up') ya han publicado temas junto a esta banda de pop coreano.

Por otro lado, ya falta menos para que Rosé lance su primer trabajo en solitario. Después de haber estrenado el tema 'Gone' en el evento virtual que retransmitieron a través de YouTube para presentar su primer disco 'THE ALBUM' por primera vez en concierto, se han ido publicando diferentes teasers del MV.