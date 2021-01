C. Tangana estrena 'Comerte Entera': la canción perfecta para cuando estás triste y cachondo

C. Tangana ha estrenado 'Comerte Entera', el tercer single del que será su próximo trabajo como El Madrileño. Tal y como venía anunciando se trata de un tema con inspiración en la música brasileña. De hecho, la sorpresa ha sido que este nuevo tema se trata de una colaboración con el cantautor brasileño Toquinho.

Así lo confirmó el cantante horas antes del estreno de la canción un vídeo en stories donde aparecía haciendo videollamada con el veterano músico y con un tweet en el que afirma que "los sueños se hacen realidad".

Puchito ha reconocido que está cansado de que siempre se vea a Rosalía en todas partes (y por ende en todo lo que hace). Así que no diremos que ese uso del autotune nos recuerda a la artista catalana. Ni de cómo "ese culo rebotando" o la frase "no puedo parar de pensar en quien te saca a bailar perreando" (con un suave Tra-trá de fondo) nos recuerda a 'Mala Mujer', ni de cómo habla de lo mucho que le gusta cuando se ata "el pelo en una cola para atrás", ni de esas monjas subidas a patinetes tipo Segway (a lo narazareno de 'Malamente' haciendo skate), obra de Little Spain (nueva productora del director de CANADA, que se encarga de muchos de los vídeos de la reina del Tratrá). No diremos nada de eso.

En su lugar hablaremos de que para el videoclip de 'Comerte Entera' ha contado con una actriz de lo más potente: Bárbara Lennie, que hace unos días confirmaba su participación en este proyecto. Se convierte así en una de las 'Demasiadas mujeres' del artista, en concreto, 'La mina perigosa'.

En la canción, Antón habla de lo mucho que extraña a esa mujer y de todo lo que le gustaba y le ponía de ella. Una letra de lo más explícita que al contrario de venir acompañada con una melodía animada, sorprende con una base de lo más lenta y suave, que casi te mece como las olas y te acurruca diciéndote "no pasa nada, Puchito, ya encontrarás a otra mujer".

Aquí puedes consultar la letra de 'Comerte Entera':

Comerte entera.

No puedo más que pensar.

En tu forma de hablar.

Roneando.

No puedo más que pensar.

En tu culo al pasar.

Rebotando.

Y en tu forma de atarte el pelo con una cola, para atrás.

Quiero agarrarte, no aguanto más sin.

Comerte entera (x4).

Essa mina é um perigo (x4).

No puedo más que pensar.

Quién te saca a bailar.

Perreando.

No puedo más que pensar.

Si él te sabe tocar como yo.

Susurrando.

Y en tu forma de atarte el pelo con una cola, para atrás.

Quiero agarrarte, no aguanto más sin.

Comerte entera (x4).

Essa mina é um perigo (x4).

No puedo más que pensar. En tu forma de hablar