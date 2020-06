Si decimos que TikTok es la red social del cachondeo y donde hacer el tonto no solo está permitido, sino que es casi obligatorio, estamos todos de acuerdo, ¿no? Lo que parece suceder es que las mentes pensantes detrás de esa plataforma ofrecen filtros buenrolleros y herramientas para las risas a cambio de algo muy valioso: nuestros datos personales.

Facebook se metió en líos hace unos años por compartir datos privados de sus usuarios con agencias de campañas electorales; Instagram confirmó una filtración de usuarios y números de teléfono. A pesar de todo, se les podría considerar paraísos de de seguridad online comparado con lo que dice haber descubierto un usuario de Reddit sobre TikTok.

Se hace llamar Bangorlol y se describe como un experto informático con 15 años de experiencia, y aporta una serie de datos y capturas para demostrar, presuntamente, que TikTok no es tan inocente como parece. Resumiendo mucho, recomienda que la gente no lo use, porque es muy intrusivo a la hora de localizar a los tiktokers y acceder a sus datos.

"Estoy muy seguro de haber entendido cómo funciona esta app", explica en Reddit. "TikTok es una herramienta de recopilación de datos disfrazada red social, y utiliza un montón de programas para sacarte información de todo tipo". Y claro, algunos usuarios han comenzado a plantearse si deberían tener eso en su teléfono o no.

Bangorlol asegura que la plataforma recopila información sobre el tipo de teléfono que tenemos, el número de móvil, espacio libre en la memoria, qué otras aplicaciones tenemos, el nombre de la wifi, la dirección ip, la localización por GPS... un sinfín de datos que no se sabe para qué lo quieren.

"Lo que más miedo da es que todo el código se puede configurar de manera remota", dice para terminar. "Si investigas sus herramientas, la app se defiende cambiando su comportamiento, y en la versión Android hay opciones que permiten descargas de archivos zip con información variada. No hay ninguna razón para que una aplicación necesite esa funcionalidad de manera legítima".

No somos expertos en tecnología para comprobar que lo que dice Bangorlol sobre TikTok sea real, pero desde luego hace que levantemos una ceja con sospechas... Tú por si acaso intenta limitar la información personal de tu teléfono todo lo que puedas. No sea que entre baile y baile, compartas más de la cuenta.