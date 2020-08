El tiktoker Benji Krol intenta suicidarse después de ser acusado de 'sexting' a un menor

Un hilo anónimo ha salido a la luz denunciando presunto acoso, coacción y 'sexting' por parte de los tiktokers Benji Krol y Jeyjey Gardi (de nombre real Jorge Garay) con más de 11 millones de seguidores y más de 4 millones respectivamente en TikTok.

En cuanto se publicaron estas acusaciones, Krol de 19 años publicó un tweet en el que lo desmentía: "Escuché que se están haciendo algunas acusaciones muy serias en mi contra y por lo que sé puedo decir que no es cierto.... Acusaciones como estas no deben tomarse a la ligera. Por favor, sabed que los rumores que está escuchando no son ciertos".

"Lamento que me haya costado mucho abordarlo, todavía lo estoy procesando todo y averiguándolo, Jorge también está dormido", continuaba escribiendo en un segundo tweet.

Sin embargo, tan sólo un día después ha publicado un extenso comunicado en el que se excusa antes sus seguidores por haber tardado tanto por pronunciarse sobre el tema: "La razón por la que ha tardado tanto es porque intenté suicidarme, estaba en el hospital y me he estado recuperando e intentando juntar todas las piezas. No intento ganar puntos de simpatía contándoles esto, sólo les doy la verdadera explicación que todos ustedes merecen por llegar tarde a responder. La razón por la que lo intenté fue debido a un montón de cosas que se acumulan, y no directamente por esto, no es la primera vez".

El tiktoker de origen brasileño pero residente en España ha admitido que él y Jorge Garay realizaron una videollamada con un chico de 15 años: "Por lo que han oído sobre lo que hemos hecho, sé de hecho qué parte de ello es verdad. El FaceTime. Antes de que ocurriera, le dije a Jorge que era un error, ya que no les correspondía decidir. Sé que estuvo muy mal y de ninguna manera estoy tratando de excusar nada porque nunca debió haber ocurrido de cualquier manera, y me disculpé con la persona afectada después de que sucedió y me he sentido horriblemente por ello desde entonces. Me sentí tan presionado por Jorge para hacerlo".

Sin embargo, aunque considera que la totalidad de la historia sólo la conoce Jorge (ya que dice ser sólo partícipe de la videollamada) asume su parte de la responsabilidad y comunica que Jorge y él han puesto fin a su relación: "Sigo siendo totalmente responsable de mis propias acciones. Ni siquiera sé la historia completa porque Jorge sabe todo lo demás, pero no tengo forma de averiguar el resto. Me desperté en el hospital solo y sin saber dónde estaba. Actualmente sólo sé que me dejó y supongo que volvió a su propia casa que está a horas de distancia. Sólo ha hablado brevemente conmigo y no tiene intención de verme pronto".

Benji se arrepiente de lo ocurrido y dice que lo llevó a cabo presionado para que Jorge fuera feliz: Desearía poder hablar con Jorge sobre todo esto, pero me han dejado en el polvo. Lo amo tanto y realmente me preocupo por él, sólo que no creo que sea lo mejor para nosotros seguir estando juntos. Espero que pueda conseguir la ayuda que necesita y tal vez en el futuro pueda resolver todo con él y que pueda hacer su propia declaración. También habría hecho un video explicando todo, pero físicamente no puedo, por eso lo he escrito. Me aseguraré de mejorarme y de no sentir la necesidad de hacer nada que me haga sentir incómodo para hacer feliz a alguien otra vez".

El tiktoker ha pedido perdón a la víctima y que respeten su privacidad: "Lo siento mucho a la víctima y espero que estén bien. Sé que nada de esto debería haber ocurrido nunca y que no hay nada que pueda hacer para arreglarlo, salvo trabajar en mejorarme a mí mismo y reconstruirlo todo. Y espero que todos puedan respetar su privacidad".

Benji Krol ha decidido tomarse un descanso de las redes sociales para procesar todo lo que ha pasado y recuperarse de su intento de suicidio: "Admito que fue un horrible error del que me arrepiento completamente. Cuando vuelva de mi descanso, si vuelvo, me aseguraré de que sea cuando esté listo y pueda hablar de todo. No quiero que nadie experimente algo así y me aseguraré de mostrar que me opongo a ello completamente. Les pido a todos que por favor aprendan de esta situación y sepan que si saben que algo anda mal, deben oponerse completamente y rehusarse a participar, sin importar la presión que se ejerza en su contra".

Jorge Garay no se ha pronunciado al respecto.