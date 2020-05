Rosalía ha tenido que esperar que comience a amainar la crisis sanitaria mundial por la COVID-19 para poder sacar su esperada colaboración con Travis Scott, que ha estado disponible media hora antes en Apple Music.

Después de haber participado con el rapero en el remix de 'Highest in the room', Rosalía se ha vuelto a juntar con el ex de su amiga kylie Jenner para regalarnos un tema para quemar las discotecas.

'TKN' es una canción con un sonido muy crudo y brusco, tal y como ha adelantado la cantante catalana en las entrevistas que ha concedido durante la cuarentena; un tema que no pegaba con el momento crítico que se estaba viviendo con medio mundo paralizado.

Por este motivo, decidió publicar 'Dolerme', una especie de balada donde la guitarra es la protagonista y que, sin duda, nada tiene que ver con 'TKN'. De todo lo que ha hecho la artista hasta este momento se acerca más a la canción 'A Palé', con la que probaba acercándose al género del trap.

Una vez más, la reina del Tra-trá ha arriesgado en la que se convierte en la primera apuesta del que será su tercer disco y que está ideado "para el club".

En el videoclip, que fue rodado en Los Ángeles antes del coronavirus, se puede ver a Rosalía y a Travis rodeado de niños pequeños con los que la catalana comparte confidencias, los baña, peina y juega con ellos; en una suerte de casa de acogida o familia numerosa que compone una especie de mafia con niños bailarines: "Cosas de familia no las tienen que escuchar. Los capos con lo' capos y yo soy la mamá".

Además, en una de las escenas se puede ver cómo Rosalía porta a una niña en brazos que se parece mucho a Stormi, la hija que tienen en común Scott y Kylie Jenner.

En 'TKN' Rosalía ha vuelto a contar con Charm La'Donna para la coreografía y con CANADÁ para la dirección del vídeo.

'Travis' ha sido tendencia horas antes de su estreno ya que algunos usuarios de Twitter han comentado el adelanto del videoclip diciendo que el rapero tiene mejor pronunciación en español que la propia Rosalía y que lo entienden mejor cuando canta.