Todas las novedades de K-pop que podemos esperar en febrero

Si eres un auténtico fanático del pop coreano, estarás esperando como agua de mayo todas las novedades de tu género musical favorito. El mes de febrero no iba a ser una excepción viene cargaditos de lanzamientos musicales: desde debuts a comebacks de artistas de primer nivel como de otros menos conocidos.

Estas son todas las novedades de K-pop que te esperan en el mes de febrero:

1 de febrero

QODES

Esta girl band femenina realiza su debut a principios de febrero. QODES es un grupo que está formado por cuatro chicas (Delta, Nu, Lamboda y Alpha) de la discográfica EJ Music. Si todavía no las conoces, puedes ver los concept teasers de su debut musical.

15 de febrero

El 15 de febrero vuelve ChungHa. La cantante y bailariana surcoreana, de nombre real Kim Chan-mi, publica su primer álbum de estudio 'Querencia', después de varios sencillos y EPs entre los que se encuentra 'Play' donde sorprendió al más puro estilo Rosalía toreando en una plaza de toros.

16 de febrero

Tan solo un días después del estreno de ChungHa, el 16 de febrero, materializa su esperado comeback Super Junior, el veterano grupo de K-pop. Lo hace con 'The Renaissanse', nada más y nada menos que su décimo álbum de estudio.

19 de febrero

El 19 de febrero, BTS publicará una edición especial de 'BE', su último disco.

Además de los estrenos más destacados, estos son otros comebacks que puedes esperar en febrero.

CIX - 2 de febrero

'Chapter Ø. Hello, Strange Dream', su cuarto EP.

YOURA - 2 de febrero

'GAUSSIAN', EP.

PURPLE K!SS - 3 de febrero

'Can We Talk Again', segundo single digital de su pre-debut.

INFINITE's L - 3 de febrero

'Memory', primer single del disco

Dynamic Duo's GAEKO X Kwon JinAh - 4 de febrero

'I feel like', Gaejaksil Project Part.3

aespa - 5 de febrero

'Forever', single album

MOMOLAND X CHROMANCE

'Wrap Me In Plastic'

UP10TION's Kim WooSeok - 8 de febrero

'2ND DESIRE [TASTY]'

CHECKMATE - 15 de febrero

'YOU', segundo single del álbum

NCT 127 - 15 de febrero

'LOVEHOLIC', segundo mini álbum japonés