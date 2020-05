Miki Núñez ha aprovechado la cuarentena para lanzarse de cabeza a la aventura de dirigir su propio trabajo. El cantante catalán ha decidido emprender con el espíritu de Juan Palomo: él se lo guisa, él se lo come.

Sí, sí, porque después de haberse ‘coronado’ con una cover de 'Escriurem' para recaudar fondos para luchar contra la COVID-19, Miki ha dirigido, producido y escrito el divertido videoclip de su tema ‘Me vale’.

“No tenemos ni idea de lo que estamos haciendo. Bueno quizás un poco sí. Pero con un poco nos vale”, decía Miki en una publicación de Instagram en la que aparecía con su hermano, que le ha servido como cámara, y que pertenece al metraje del proyecto.

Miki ha abierto las puertas de su casa para demostrar lo bien que se lo ha pasado durante la cuarentena con su habitual carácter positivo y motivador. El cantante ha reconocido que ha querido desnudarse con la parte audiovisual al igual que hizo con la letra: “Me desnudé completamente componiéndola junto a Diego y Jimmy de @veintiunomusic . Hablando de todo aquello, que de repente, y sin quererlo, antes no soportaba, y ahora “me vale” si es contigo. Y decidí seguirme desnudando. Enseñaros mi casa. Mi familia. Mis amigos y amigas. Y decidí pedir ayuda a mi hermano y a @albertmarcos_ para hacerlo. Porque tenía en mi cabeza cómo quería que fuese. Porque esto no podía esperar más. Porque llevábamos demasiado tiempo trabajando en ello. Porque no teníamos nada para hacerlo. Pero lo teníamos todo”.

Además en el vídeo no aparece solo. Núñez ha contado con la presencia de amigos cantantes como Alba Reche, Natalia Lacunza, Roi Méndez, Cepeda, Lola Índigo, o su chica, Sara Roy. También aparecen algunos futbolistas de la cantera del Fútbol Club Barcelona como Sergi Roberto, Marc Muniesa, Sergi Gómez o Bojan Krkic.