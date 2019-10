Los planes en los que hay que emplear un reducido presupuesto nos molan, y mucho, y si incluyen una buena peli muchísimo más. Por eso cada vez que vuelve la Fiesta del Cine, esos días en los que podemos ver cine a precio reducido (algo menos de 3€), hacemos un planning para que no se nos escape ningún peliculón.

Los días elegidos para este festival peliculero son el lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de octubre. Y como quizá no sepas qué viene a la cartelera, echa un vistazo a nuestro top 5 y ve creando grupos de WhatsApp para organizar la quedada:

1.- Para los amantes de los cómics: 'Joker'

Un aspirante a payaso concentra sus esfuerzos en convertirse en cómico, sin poder esquivar las burlas constantes de la sociedad. Un drama acompañado con la mítica risa del Joker que te hará mirar la pantalla sin pestañear de principio a fin. Por cierto, nos hace mucha gracia cómo se llama esta peli en países latinos: 'Guasón'.

2.- Para los nostálgicos: 'La Familia Addams'

Si no conoces al clan más mortífero del cine no te puedes perder la primera comedia animada sobre ella. Y si la conoces, el nuevo enfoque cómico te hará descubrirla de nuevo. ¿Lo bueno? Te hará ver que tu familia no es tan rara como creías, ¡si te atreves ve acompañado de ella y disfrutadla juntos!

3.- Para los que les gusta la acción: 'Zombieland: Mata y remata'

¡Vuelve la guerra contra los zombies! Diez años después de que saliera la película original, los mismos cazadores prometen dosis extra de acción, caos y diversión por partes iguales.

4.- Para los mafiosillos: 'El Irlandés'

Tres horas y media pueden sonar a tortura si no fuera por el responsable de este largometraje: Martin Scorsese. Tus colegas te tacharán de cultureta, pero viendo lo entretenidas que fueron sus últimas pelis (como 'El Lobo de Wall Street') no podemos esperar nada que no sea excelente. Eso sí: ve al baño antes de que empiece, que son muchas horas.

5.- Para los románticos: Días de lluvia en Nueva York

En la opción romanticona, esa de sentir mariposas en el estómago. Cuenta la historia de dos amantes que van a Nueva York y viven mogollón de aventuras y líos embarazosos. ¿Lo mejor? ¡Sale Selena Gomez! Así que si eres fan, no puedes perdértela.

Recuerda que para asistir a la Fiesta del Cine debes conseguir tu acreditación previa, ¡y luego ya solo tendrás que ocuparte de buscar compañía y palomitas! ¡A disfrutar!