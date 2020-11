YouTube cancela Rewind 2020, pero AlecMolon recoge el testigo

El próximo mes se iba a celebrar el décimo aniversario Rewind, el videoresumen oficial de lo mejor que se había visto en YouTube durante el año. Sin embargo, a última hora la compañía ha decidido que no es un buen momento para festejar nada. En un comunicado a través de redes sociales explica que "2020 ha sido diferente; nos vamos a tomar un respiro".

"No podemos hacer como que no ha pasado nada" es el mayor de sus argumentos para cancelar el vídeo, pero algo nos dice que las críticas que estaban recibiendo sus montajes en los dos últimos años han pesado a la hora de no seguir la tradición.

Aunque aparecían caras tan conocidas y queridas como Will Smith o Luzu, el argumento y montaje de 2018 no solo no convenció a la audiencia, sino que que se convirtió en uno de los vídeos con más dislikes de la plataforma. En el siguiente Rewind las críticas fueron todavía peores, por tratarse solo de un refrito de vídeos sin hilo argumental.

Las reacciones a la cancelación del Rewind han ido de la comprensión a la queja, pero TheGrefg confía en que la versión que está en camino bajo los mandos de AlecMolon va a petarlo muy fuerte. En vez de recopilar clips sin más y tirar de memes, parece que está preparando algo muchos más ambicioso para 2020.

Varios youtubers han confirmado su participación en un vídeo especial que lleva preparándose mínimo unas semanas, nada raro sabiendo el nivel de detalle al que nos tiene acostumbrados Alec. El año pasado dejó a todo el mundo con la boca abierta, aunque también levantó alguna que otra crítica por la ausencia de representantes femeninas.

TheGrefg y Rubius tuvieron una presencia muy fuerte el año pasado, y tiene toda la pinta de que para 2020 va a superarse a sí mismo. Willyrex aparece en algunas imágenes promocionales, y parte del rodaje se ha llevado a cabo en Andorra.

Tras una campaña de financiación online con el objetivo de conseguir más medios, el anuncio no ha variado los planes del hábil creador de contenido: "Tranquilo YouTube, nosotros os cubrimos".