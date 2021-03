Zahara pide perdón después de publicar una foto que ha generado polémica por considerar que fomenta la transfobia

Zahara se ha visto obligada a pedir perdón después del revuelo que ha comenzado ha generarse en redes sociales a raíz de haber publicado una historia de Instagram. La foto de la discordia ha sido la de un cartel que la cantante se ha encontrado pegado en un cuarto de baño.

En la imagen, que ha borrado tras darse cuenta de lo que podía llegar a significar, se podía leer: "Si puedes leer esto mientras meas es posible que te hayas equivocado de baño. El baño de chicos está bajando las escaleras".

Inmediatamente una captura de pantalla de esta historia de Instagram ha comenzado a circular por las redes sociales tachando a Zahara de tránsfoba y acusándola de fomentar el odio hacia las personas transexuales.

La cantante de 'Merichane' ha pedido disculpas a través de Instagram Stories: "Referido al post anterior, que ya he borrado, siento si he ofendido, nada más lejos de mi intención. Al compartirlo no he reparado en las interpretaciones que se podían sacar de ahí. Momentos como este te hacen ver cómo hay que prestar más atención porque repetimos patrones instaurados dañinos".

Sin embargo, esta disculpa no ha servido para apagar el fuego que ya se había prendido en Twitter,y la artista de Úbeda (Jaén) que se encuentra inmersa en la promoción del que será su próximo disco, ha publicado un comunicado en su cuenta oficial de Twitter.

En este, Zahara reconoce que no le había dado importancia al texto de la imagen ya que lo compartía porque pensaba que todo el mundo debería orinar sentado, independientemente de si sus genitales son un pene o una vulva: "Siempre he pretendido que mi música y mis conciertos sean un lugar seguro donde cada persona pueda ser y expresarse libremente. Quizá porque tengo esto tan integrado no vi lo dañino de mi post (cuando lo leí solo pensé que todo el mundo debería mear sentado)".

"Momentos como este me hacen ver que todavía estoy aprendiendo y cómo de manera involuntaria repito patrones hirientes que hay que dejar atrás. Con esto quiero manifestar públicamente mi apoyo a todas las personas trans que a día de hoy sigue peleando para que sus derechos sean reconocidos", ha escrito la cantante para expresar su arrepentimiento y zanjar la polémica.