¿Qué tal estáis, azquerozo? ¿Cómo estáis llevando todo esto? Yo fatal, para qué os voy a engañar. Tanto tiempo en casa va a hacer que acabe maquillando las lámparas y haciéndole las pestañas al gato de mi vecino.

Menos mal que os tengo a vosotros y también me preocupo por vuestro bienestar y salud mental. Para ello, hoy se me ha ocurrido que los granos aparecen en los momentos más inoportunos, pero gracias al maquillaje tienen solución. Y además es muy sencilla.

A ver, que nunca es buen momento para que te salga uno, eso seguro. Yo por suerte tengo una piel privilegiada y no he tenido que enfrentarme jamás a uno sobre mi cutis (¡já! y te lo crees), pero sí sé cómo se combate a esa fea fuerza de la naturaleza cuando aparece en tu cara.

La solución, en el vídeo, y como siempre, te recuerdo que ando por Instagram actualizando sobre si sigo bien o no, si me aburro muchísimo o no, o sobre cuál es el look que más se lleva en cuarentena. Sería una locura si no me siguieras.